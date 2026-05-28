Федоров озвучив нардепам план реформ в армії: мобілізацію і ТЦК поки відкладуть, — ЗМІ

Міністр оборони Михайло Федоров провів закриту зустріч з народними депутатами та повідомив деталі нової армійської реформи, розповіли медіа. Серед реформ, які очікуються у війську, змінять систему грошового забезпечення для бійців на передовій, і також для командирів різних рівнів і аж до Головнокомандувача. При цьому з'ясувалось, що частину питань відкладуть ще на два тижні. Які деталі реформ стали відомі нардепам?

Усі народні депутати дізнаються про реформу в армії до кінця поточного тижня, ідеться у матеріалі медіа "РБК-Україна", яке отримало інформацію з неназваного джерела. Згідно з планом, найближчим часом впорядкують питання контрактів та виплат військовослужбовцям. При цьому зміни в системі мобілізації та структури роботи терцентрів комплектування перенесуть до середини червня, заявили джерела.

Медіа дізналось, що нардепів знайомлять з концептом змін, починаючи з понеділка: тоді відбулась презентація для профільного комітету ВП з питань оборони. У середу — зустріч з нардепами різних політичних сил, які не входять у парламентську більшість. Сьогодні, у середу, — зустріч з представниками партії "Слуга народу", розповіло джерело.

Реформи в армії — деталі

Контракти в ЗСУ. В українській армії запровадять систему контрактів, які зможуть підписувати й новобранці, і ті, хто вже мобілізований, і ті, хто рекрутувався, написало медіа. У контрактах будуть вказані чіткі терміни служби. Джерела розповіли, що термін служби до 2 років — для окремих категорій бійців (деталі невідомі). Після спливання терміну контракту вони матимуть паузу після служби, тривалість якої поки "дискутується. Крім того, будуть ще коротші терміни для людей з пораненнями.

Зарплати та виплати. Військовим піднімуть зарплати до 30 тис. грн — ця сума буде базовим грошовим забезпеченням. Крім того, до 400 тис. грн виплачуватимуть бійцям, які перебувають на "нулі". Ідеться про те, що кожен день перебування на "передовій" коштуватиме 20-40 тис. на день, і таким чином місячні виплати зростатимуть. Реформа зарплат та виплат також зачепить командування: деталі не відомі.

У статті підсумували, що "концепт змін" не стосується мобілізації й ТЦК: про них нардепи дізнаються пізніше.

На ресурсах Міноборони, міністра Федорова, нардепів з профільного комітету ВР поки не було коментарів щодо реформи в армії та концепції, яку презентували парламентарям.

Зазначимо, 25 травня волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненко анонсував реформу в армії, про яку от-от повідомлять громадськість. З його слів, зміни відбуватимуться у два етапи. Перший етап — це реформа грошових виплат військовим. Також може початись процес демобілізації залежно від того, коли людина прийшла на службу. Другий — зачепить систему мобілізації, оскільки відбувається "просто суцільний треш", і тому очікуються серйозні зміни.

Нагадуємо, журналіст Сергій Місюра розповів про ще один напрямок реформи в армії, яка стосується одягу бійців ЗСУ.