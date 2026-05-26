Замість мокрих бушлатів — мембрана: ЗСУ переходять на нову 7-шарову систему одягу

Міноборони та ЗСУ готують оновлення речового забезпечення військових. Армія переходить на нову 7-шарову систему одягу, яка має замінити стару форму та дозволить бійцям комфортно діяти за температур від +5 °C до -20 °C і нижче.

Про це повідомив військовий журналіст Сергій Місюра у відеоогляді нової системи.

За його словами, нинішня форма фактично складається з окремих елементів, а не повноцінної багатошарової системи. Нова модель працюватиме за принципом “конструктора”: військові зможуть комбінувати шари залежно від погоди, навантаження та умов служби.

У новому комплекті використовують синтетичні матеріали та мембрани, які відводять вологу й допомагають зберігати тепло. У відео зазначають, що раніше бавовняні елементи форми накопичували вологу, через що військові сильно пітніли та мерзли. Нові шари мають вирішити цю проблему завдяки системі вентиляції та вологозахисту.

До комплекту додали четвертий і п’ятий шари, яких раніше не було у ЗСУ. Йдеться про вітрозахисний шар і окремий зимовий шар із захистом від вологи. Також оновили дощовий шостий шар: замість старого “клейончастого” костюма військові отримають мембранний комплект, який пропускає повітря та не накопичує вологу всередині.

Сьомий шар став утепленою зимовою курткою з мембраною та сучасним утеплювачем. У відео зазначають, що раніше військовим часто доводилося самостійно купувати подібне спорядження. Тепер більшість необхідних елементів має видавати держава.

За словами авторів огляду, повний комплект із семи шарів коштуватиме приблизно як одна комерційна зимова куртка Carinthia. Залежно від моделі, такі куртки в Україні зараз продають приблизно за 20–33 тисячі гривень.

У відео перехід на нову систему назвали “великим кроком вперед” для комфорту та боєздатності українських військових.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив про підготовку змін у системі мобілізації та проходження служби в ЗСУ. За його словами, реформа стосуватиметься термінів служби, питань СЗЧ та умов для штурмовиків і піхотинців.

Також у Міноборони обговорювали проблеми забезпечення на фронті. Йшлося про нестачу людей на позиціях, труднощі з логістикою під атаками дронів, слабку базову підготовку та потребу у більшій кількості БпЛА й спорядження.

Нещодавно у Міноборони анонсували реформу контрактної служби із фіксованими термінами від 1 до 5 років. Також військовим обіцяли додаткові виплати, бонуси та річну відстрочку від мобілізації після завершення контракту.