Вместо мокрых бушлатов — мембрана: ВСУ переходят на новую 7-слойную систему одежды

Минобороны и ВСУ готовят обновление вещевого обеспечения военных. Армия переходит на новую 7-слойную систему одежды, которая должна заменить старую форму и позволит бойцам комфортно действовать при температурах от +5 °C до -20 °C и ниже.

Об этом сообщил военный журналист Сергей Мисюра в видеообзоре новой системы.

По его словам, нынешняя форма фактически состоит из отдельных элементов, а не полноценной многослойной системы. Новая модель будет работать по принципу "конструктора": военные смогут комбинировать слои в зависимости от погоды, нагрузки и условий службы.

В новом комплекте используют синтетические материалы и мембраны, которые отводят влагу и помогают сохранять тепло. В видео отмечают, что ранее хлопковые элементы формы накапливали влагу, из-за чего военные сильно потели и мерзли. Новые слои должны решить эту проблему благодаря системе вентиляции и влагозащиты.

В комплект добавили четвертый и пятый слои, которых раньше не было в ВСУ. Речь идет о ветрозащитном слое и отдельном зимнем слое с защитой от влаги. Также обновили дождевой шестой слой: вместо старого "клеенчатого" костюма военные получат мембранный комплект, который пропускает воздух и не накапливает влагу внутри.

Седьмой слой стал утепленной зимней курткой с мембраной и современным утеплителем. В видео отмечают, что ранее военным часто приходилось самостоятельно покупать подобное снаряжение. Теперь большинство необходимых элементов должно выдавать государство.

По словам авторов обзора, полный комплект из семи слоев будет стоить примерно как одна коммерческая зимняя куртка Carinthia. В зависимости от модели, такие куртки в Украине сейчас продают примерно за 20-33 тысячи гривен.

В видео переход на новую систему назвали "большим шагом вперед" для комфорта и боеспособности украинских военных.

