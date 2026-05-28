Федоров озвучил нардепам план реформ в армии: мобилизацию и ТЦК пока отложат, — СМИ

Министр обороны Михаил Федоров провел закрытую встречу с народными депутатами и сообщил детали новой армейской реформы, рассказали медиа. Среди реформ, которые ожидаются в армии, изменят систему денежного обеспечения для бойцов на передовой, а также для командиров разных уровней и вплоть до Главнокомандующего. При этом выяснилось, что часть вопросов отложат еще на две недели. Какие детали реформ стали известны нардепам?

Все народные депутаты узнают о реформе в армии до конца текущей недели, говорится в материале медиа "РБК-Украина", которое получило информацию из неназванного источника. Согласно плану, в ближайшее время упорядочат вопросы контрактов и выплат военнослужащим. При этом изменения в системе мобилизации и структуры работы терцентров комплектования перенесут до середины июня, заявили источники.

Медиа узнало, что нардепов знакомят с концептом изменений, начиная с понедельника: тогда состоялась презентация для профильного комитета ОП по вопросам обороны. В среду — встреча с нардепами разных политических сил, которые не входят в парламентское большинство. Сегодня, в среду, — встреча с представителями партии "Слуга народа", рассказал источник.

Відео дня

Реформы в армии — детали

Контракты в ВСУ. В украинской армии введут систему контрактов, которые смогут подписывать и новобранцы, и те, кто уже мобилизован, и те, кто рекрутировался, написало медиа. В контрактах будут указаны четкие сроки службы. Источники рассказали, что срок службы до 2 лет — для отдельных категорий бойцов (детали неизвестны). После истечения срока контракта они будут иметь паузу после службы, продолжительность которой пока "дискутируется. Кроме того, будут еще более короткие сроки для людей с ранениями.

Зарплаты и выплаты. Военным поднимут зарплаты до 30 тыс. грн — эта сумма будет базовым денежным обеспечением. Кроме того, до 400 тыс. грн будут выплачивать бойцам, которые находятся на "нуле". Речь идет о том, что каждый день пребывания на "передовой" будет стоить 20-40 тыс. в день, и таким образом месячные выплаты будут расти. Реформа зарплат и выплат также коснется командования: детали не известны.

В статье подытожили, что "концепт изменений" не касается мобилизации и ТЦК: о них нардепы узнают позже.

На ресурсах Минобороны, министра Федорова, нардепов из профильного комитета ВР пока не было комментариев относительно реформы в армии и концепции, которую презентовали парламентариям.

Отметим, 25 мая волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко анонсировал реформу в армии, о которой вот-вот сообщат общественности. По его словам, изменения будут происходить в два этапа. Первый этап — это реформа денежных выплат военным. Также может начаться процесс демобилизации в зависимости от того, когда человек пришел на службу. Второй — затронет систему мобилизации, поскольку происходит "просто сплошной трэш", и поэтому ожидаются серьезные изменения.

Напоминаем, журналист Сергей Мисюра рассказал о еще одном направлении реформы в армии, которая касается одежды бойцов ВСУ.