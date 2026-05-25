Будут очень серьезные изменения: Стерненко рассказал, что произойдет с мобилизацией в Украине

В Украине стартует масштабная реформа армии, которая будет проходить минимум в два этапа. Первый из них начнется уже в июне.

Он будет касаться денежного обеспечения военнослужащих, и предполагается, что украинские пехотинцы будут получать в разы больше денег, чем сейчас, сообщил советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко. Также вырастут зарплаты военных в целом. Его заявление опубликовал канал "Новини.LIVE".

Стерненко также анонсировал систему контрактов, которая будет работать.

"Должны установиться, я сейчас так осторожно говорю, но не то, чтобы там даже сроки службы, а возможность демобилизоваться в порядке очередности, в зависимости от того, когда человек начал службу. То есть те, кто начал раньше, у них будет первоочередное право на демобилизацию", — говорит он.

Второй этап реформы будет касаться мобилизации и начнется он чуть позже:

"Я вижу каждый день новости касательно нашей мобилизации, где иногда просиходит просто сплошной треш, который цензурными словами нельзя прокомментировать и объяснить. Но по мобилизации будут очень серьезные изменения. Она перестанет быть похожей точно на то, что происходит сейчас".

Деталей Стерненко раскрывать не стал, отметив только, что для того, чтобы все состоялось правильно, "надо помолчать до момента, пока все начнется". Волонтер только поделился, что в Силы обороны будут привлекать больше иностранцев.

По его словам, реформа армии — фокус №1 команды Минобороны на данный момент.

Что касается противника, то Стерненко заверил, что он будет получать "все больше и больше глубоких ударов":

"Думаю, что минимум в два раза до конца этого года украинские атаки вырастут по территории так называемой РФ".

Не обошел он вниманием и изменение общественных настроений в России, в частности, экономические проблемы, недовольство действиями властей из-за блокировки интернета и соцсетей, а также возрастающее недовольство войной.

"Даже в глубоко зацензурированных результатах российских соцопросов россияне сейчас впервые с начала полномасштабного вторжения не поддерживают войну и недовольны текущей ситуации больше, чем поддерживают и довольны", — говорит Сетрненко.

Напомним, по словам юристов, новые правила, прописанные в военной реформе, могут создать риск неравенства между контрактниками и мобилизованными, которые не подпишут контракт.

Также сообщалось, что в Украине рассматривается возможность существенно увеличить выплаты военным. В частности, базовая ежемесячная выплата может вырасти до 30 тыс. грн.