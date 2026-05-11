Реформа мобилизации и изменения в армии могут по-новому определить правила службы для мобилизованных и контрактников. Но не приведет ли реформа армии к неравенству между военными, которые выполняют одинаковые боевые задачи? Фокус спросил у эксперта по праву.

В Украине готовят одни из самых существенных изменений в армии. Они касаются не только повышения зарплат военным, но и нового подхода к прохождению службы. В частности, новые контракты ВСУ могут дать мобилизованным возможность заключить договор с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва, а действующим контрактникам переоформить свои договоренности с государством на новых условиях.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники среди чиновников, предыдущий срок службы не будет засчитываться в новый контракт. В то же время он может влиять на продолжительность отсрочки, которую планируют определять отдельно для каждого военного.

По словам одного из чиновников, который знаком с предложениями правительства и военного командования, военные и в дальнейшем будут иметь право не подписывать контракт. Однако для тех, кто согласится на контрактную форму службы, должны появиться четкие сроки:

10 месяцев — для действующих военных на боевых должностях;

14 месяцев — для новобранцев, претендующих на боевые должности;

2 года — для всех остальных должностей Это будет касаться как действующих военнослужащих, так и новобранцев.

Кроме того, контрактникам могут позволить самостоятельно выбирать должности — как боевые, так и тыловые.

Хотя реформа армии пока не утверждена, вокруг нее уже возникает немало вопросов. Один из главных — не приведут ли новые правила к неравенству между контрактниками и мобилизованными, которые не подпишут контракт. Чтобы выяснить это, Фокус обратился к адвокату.

Новые контракты для военных — не создаст ли реформа неравенство между защитниками

Предложенные изменения в армии относительно контрактов, повышенных выплат и поэтапной демобилизации по состоянию на 11 мая 2026 года еще не выглядят как полностью завершенная законодательная модель. Адвокат Игорь Тарасенко высказался: по открытой информации в СМИ, речь идет о реформе, по которой мобилизованным могут предложить заключить контракт с определенным сроком службы. Для отдельных боевых должностей также могут предусмотреть повышенные выплаты — ориентировочно от 250 до 400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач.

В то же время, по словам юриста, новые правила могут создать риск неравенства между контрактниками и мобилизованными, которые не подпишут контракт.

"Да, такой риск есть. Если государство предоставит контрактникам четкий срок службы, более высокие выплаты, возможность выбирать должность и гарантированную демобилизацию, а мобилизованные без контракта останутся без таких гарантий, это может создать фактическую разницу в правовом положении лиц, выполняющих одинаковые или подобные боевые задачи", — сообщил адвокат в комментарии Фокусу.

Игорь Тарасенко отметил, что с правовой точки зрения такая разница может быть допустимой только при наличии объективного и разумного обоснования. Например, если речь идет о другом объеме обязательств по контракту, конкретном сроке службы, особых боевых должностях или дополнительных рисках.

"Но если два военнослужащих находятся в одинаковых условиях, на одной позиции, выполняют одинаковые задачи, а разница в выплатах или праве на увольнение зависит только от формального подписания контракта, это может породить споры о дискриминационном или несправедливом подходе", — добавил он.

Ранее Фокус писал, что в Украине рассматривается возможность существенно увеличить выплаты военным. В частности, базовая ежемесячная выплата может вырасти до 30 тыс. грн.