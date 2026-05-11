400 тысяч за фронт и дембель по срокам: удастся ли сейчас реформировать армию в Украине

Повышенные выплаты до 400 тысяч гривен для пехоты, контракты с чёткими сроками службы, обещания демобилизации и превращение ТЦК в "Офисы резерва+" — власть анонсировала масштабную реформу армии и мобилизации. Фокус разбирался, насколько реально воплотить эти изменения сейчас и помогут ли деньги и новые условия решить проблему нехватки людей на фронте.

Ещё 1 мая президент Владимир Зеленский анонсировал реформу в армии, которая начнётся в июне. Первые изменения — в финансовом обеспечении солдат, сержантов и командиров, а именно увеличении денежного обеспечения по справедливости.

Минимальная зарплата — не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей.

Для боевых позиций — "в разы" больше.

Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров также должен быть "достойный и ощутимо повышенный уровень выплат".

Для пехотинцев — спецконтракты с выплатами 250–400 тыс. грн в зависимости от боевых задач.

Также поручено усилить контрактную систему, чтобы обеспечить фиксированные сроки службы и с этого года — поэтапное увольнение ранее мобилизованных по чётким временным критериям.

Суточные, контракты, "Офис резерва+"

Как пишет УП, ссылаясь на свои источники среди чиновников, бойцам, подписавшим "боевые" контракты, собираются предложить систему "10/20/40":

10 000 грн/день — за пребывание на позиции;

20 000 — за штурмовые действия (возврат позиций, зачистка);

40 000 — за активное наступление.

В среднем пехотинец на боевых задачах будет получать 250–400 тыс. грн в месяц, о которых говорил президент. При этом установят максимальный порог выплат, чтобы избежать злоупотреблений. Начисление будет по приказам командиров частей.

Также мобилизованным предложат подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой. Контрактники смогут перезаключить договоры. Предыдущий срок службы не войдёт в новый контракт, но повлияет на длительность отсрочки (индивидуально).

У контрактников якобы появятся чёткие сроки службы:

10 месяцев — для действующих военных на боевых должностях;

14 месяцев — для новобранцев на боевые должности;

2 года — для всех остальных должностей (от пилота БПЛА до медийщика).

Можно будет самим выбирать должности — боевые и тыловые. Возможность не подписывать контракт останется.

По данным УП, Минобороны предлагает также преобразовать ТЦК в "Офисы резерва+" с двумя подразделениями:

Офисы комплектования — учёт военнообязанных, мобилизация, рекрутинг, оформление. В общественных местах — точки рекрутинга.

Хабы комплектования (отдельные помещения) — проверка документов, ВВК, психооценка, профпригодность.

Офисы сопровождения — социальные вопросы (выплаты раненым, семьям погибших, организация похорон). Часть функций хотят цифровизировать.

Пресечь коррупцию на боевых и дать дембель

Изменения в системе Минобороны и армии, по мнению военных, назрели уже давно. Прежде всего речь идет о необходимости существенно увеличить выплаты тем, кто действительно выполняет боевые задачи на передовой. Как отмечает командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в разговоре с Фокусом, люди, которые ежедневно рискуют жизнью на линии фронта, должны получать как минимум вдвое больше.

При этом, подчеркивает военный, одновременно необходимо бороться с коррупционными схемами внутри армии.

По словам Ярославского, сейчас распространена практика, когда командиры оформляют боевые выплаты военнослужащим, которые фактически находятся в тылу, после чего часть этих денег забирают себе. И в случае повышения выплат такие схемы могут стать еще масштабнее, если не усилить контроль.

Для решения проблемы, считает собеседник, необходимо создать полноценную военную полицию.

"Главком выступает за создание военной полиции, однако Верховная Рада до сих пор не рассмотрела соответствующий закон. Если бы такая структура уже работала, её подразделения были бы внедрены непосредственно в бригады, занимались бы выявлением нарушений, профилактикой и пресечением подобных схем. Это важно, потому что речь идет об огромных потерях денег, которые в итоге идут не по назначению", — говорит Ярославский.

Так же по мнению офицера, одним из ключевых вопросов для армии сегодня остаётся демобилизация. При этом, он отмечает — опасения, что после увольнения со службы военные массово покинут армию, преувеличены.

Ярославский убеждён: многие бойцы, особенно те, кто добровольно пошёл на фронт в первые месяцы полномасштабной войны, после короткого отдыха всё равно вернутся в строй.

По его словам, тем, кто пришёл в армию в первые сто дней войны и остался служить без контрактов, как мобилизованные, необходимо дать возможность демобилизоваться.

"Даже если половина из них уйдёт, другая половина всё равно останется. Эти люди уже привыкли к войне, это стало их образом жизни, там их побратимы. А многие из тех, кто всё же уйдёт, через несколько месяцев на гражданке, скорее всего, сами захотят вернуться", — говорит военный.

Он предлагает вводить демобилизацию поэтапно — сначала для тех, кто служит с первых месяцев войны, затем для следующих волн мобилизованных.

По мнению Ярославского, военные должны понимать, что у службы есть понятные сроки и возможность вернуться к гражданской жизни. Сейчас же, отмечает офицер, даже контракты, подписанные в 2022 году на определённый срок, автоматически продлеваются, и эту практику необходимо менять.

"Людям нужно видеть точку выхода. Тогда появится больше желающих служить, потому что человек будет понимать, что это не навсегда", — считает собеседник.

Как подчёркивает Ярославский, отсутствие чётких сроков службы серьёзно влияет на моральное состояние военнослужащих.

"Даже в тюрьме человек знает дату окончания срока. А здесь у многих ощущения, что выхода нет — либо тяжёлое ранение, либо вперёд ногами", — отмечает военный.

Реформа армии: деньги и мотивация помогут

Так же в рамках обсуждаемой реформы армии речь идёт не только о возможном переименовании ТЦК и СП в "офисы", но и о необходимости полностью менять сам подход к мобилизации. Об этом в комментарии Фокусу заявил адвокат Роман Лихачёв.

По его мнению, нынешняя система остаётся непрозрачной и вызывает всё больше вопросов у общества.

"До сих пор нет чёткого понимания, сколько людей реально находятся в стране и подлежат мобилизации. Постоянно звучат разные цифры — пять, семь миллионов. Кто-то выехал за границу и не планирует возвращаться, кто-то остаётся в Украине, и его пытаются разыскать для мобилизации", — говорит Лихачёв.

Он считает, что подходы к работе ТЦК необходимо менять кардинально. По словам адвоката, сегодня представители ТЦК всё чаще работают непосредственно на улицах.

"Сейчас представителей ТЦК можно встретить даже в подъездах жилых домов, я сам это видел. Есть проверки на улицах, попытки отслеживать людей. Я считаю, что ТЦК нужно убирать с улиц", — подчёркивает собеседник.

По мнению Лихачёва, функции проверки документов и реагирования на нарушения должна выполнять полиция.

"Есть полиция. Пусть именно она проверяет документы, задерживает людей в случае правонарушений и открывает уголовные производства", — отмечает адвокат.

Кроме того, он выступает за постепенный переход к более контрактной модели армии и подчёркивает, что государство должно в полном объёме выполнять финансовые обязательства перед военными.

Законодательство о мобилизации сейчас жёсткое. Если человек уклоняется от мобилизации, условный срок он по судебной практике вряд ли получает. В основном — все реальные сроки, до нескольких лет колонии. Людей нужно мотивировать, возможно, деньгами. Хотя, если посмотреть, контракты-миллионники для 18–24-летних не сработали. С мотивацией что-то недоработали.

И вопрос, по мнению адвоката, не всегда упирается в выплаты: на передовой даже миллион в месяц может ничего не изменить, потому что многие не понимают, когда закончится их контракт. Также все забывают о членах семей военнослужащих — они остаются без какой-либо поддержки, чтобы военнослужащий спокойно служил. И нужно упростить возврат в части ушедших в СОЧ, которых сегодня огромное количество.

Как иностранный контингент поможет закрыть вопрос нехватки кадров в ВСУ

Пополнение армии после демобилизации действующих военных — один из самых актуальных вопросов. Адвокат считает, что давно пора провести должностной аудит в Минобороны.

"У нас около миллиона человек в силах обороны. Но все прекрасно понимают, что значительная часть из них — это подразделения обеспечения, ТРО и другие структуры, которые находятся далеко от пехотных позиций", — отмечает Лихачёв.

По его словам, власти также необходимо провести проверку системы отсрочек и бронирования. Сейчас, как утверждает адвокат, бронь от мобилизации имеют более миллиона человек, и этот механизм требует более прозрачных и понятных правил.

Такой же позиции придерживается и Денис Ярославский. По его мнению, система бронирования давно превратилась в источник злоупотреблений.

"Бронирование стало огромным бизнесом. Брони получают практически все, у кого есть деньги. Эти люди спокойно выезжают за границу по системе "Шлях", путешествуют, тогда как другие продолжают служить", — говорит офицер.

Он считает, что правила должны быть одинаковыми для всех, а сама система — более справедливой.

По мнению Ярославского, аудит бронирований позволил бы, с одной стороны, понять реальный мобилизационный ресурс страны, а с другой — снизить ощущение несправедливости в обществе.

"Люди должны видеть, что война касается всех, а не только тех, у кого нет возможности избежать службы", — подчёркивает собеседник.

При этом военный признаёт, что изменить ситуацию быстро уже невозможно.

"Это очень сложный процесс. Если говорить медицинским языком, то сейчас ситуация напоминает четвёртую стадию болезни. Но ничего не делать — это гарантированное поражение. Поэтому порядок в этой системе всё равно нужно наводить", — считает Ярославский.

По мнению части военных и экспертов, одним из вариантов пополнения армии может стать более активное привлечение иностранных контрактников.

Ярославский считает, что Украина способна существенно расширить набор иностранцев на контрактную службу.

"Россия привлекает против нас десятки тысяч иностранных бойцов. Думаю, Украина тоже могла бы набрать около тридцати тысяч человек. Это позволило бы частично снизить нагрузку на принудительную мобилизацию", — отмечает офицер.

По его мнению, в перспективе Украина должна постепенно переходить к более контрактной модели армии, где мобилизация будет играть вспомогательную роль.

Такой же позиции придерживается и адвокат Роман Лихачёв. Он отмечает, что у Украины уже есть запросы от иностранных добровольцев, однако существуют проблемы с их приездом и организацией.

"Многие иностранцы готовы ехать воевать за Украину, но у них банально нет денег, чтобы добраться сюда, например, из Колумбии. Насколько я понимаю, подразделение 13-та бригада "Хартия" частично решает этот вопрос через собственные фонды, и к ним действительно приезжают добровольцы", — говорит Лихачёв.

По словам адвоката, уровень украинских военных выплат для жителей ряда стран остаётся достаточно высоким, чтобы привлекать иностранцев на контрактную службу.

При этом, считает он, Украина всё равно столкнётся с ограниченностью собственного мобилизационного ресурса.

"Молодёжи становится меньше, население стареет. Уже сейчас часть молодых людей выезжает за границу, и через несколько лет людей мобилизационного возраста объективно станет меньше. Поэтому государству всё равно придётся искать новые подходы к комплектованию армии", — подчёркивает собеседник.

В свою очередь Ярославский считает, что реальные изменения возможны только при условии комплексной реформы системы.

"Если провести изменения, навести порядок с коррупцией и сделать систему понятной и справедливой, тогда шансы на нормальное пополнение армии будут. Если всё останется как сейчас, результата не будет", — резюмирует военный.

Напомним, в Украине Министерство обороны готовит реформу ТЦК и СП, в частности, среди возможных изменений — перекладывание функций мобилизации на полицию. Параллельно обсуждаются изменения в бронирование и сроки службы.

Также Фокус писал, что вопрос массовой демобилизации украинских военнослужащих сейчас не рассматривается как реалистичный вариант из-за ситуации на фронте и превосходства противника в живой силе. В то же время власть работает над возможными изменениями в правила прохождения службы.