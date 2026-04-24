Вместо ТЦК — "Офис резерва": нардеп рассказал о том, как будет выглядеть реформа мобилизации

В Украине Министерство обороны готовит реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в частности, среди возможных изменений — перекладывание функций мобилизации на полицию. В то же время пока ни одного готового проекта еще нет.

Параллельно обсуждаются изменения в бронирование и сроки службы. Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп фракции "Голос" Роман Костенко в интервью "Telegraf".

На каком этапе реформа ТЦК

Костенко пояснил, что пока Минобороны лишь однажды докладывали профильному комитету о своих наработках. После полученного фидбека от депутатов, реформа вернулась на доработку.

"Там, я уже говорил о тех вещах: например, переназвать ТЦК на "Офис резерва", разделить функции — отдельно социальная функция, отдельно функция призыва. Потом был вопрос тоже по передаче функций полиции также. Но это все не было уже принято. Есть вещи, с которыми не согласен конкретно Генеральный штаб", — отметил Костенко.

Он уточнил, что речь идет не о сроках службы, а об изменениях, которые могут повлиять на уже налаженные процессы. В то же время Генштаб учитывает опыт войны, давая свои замечания.

"Я знаю, что была после этого встреча в Офисе президента, где были представители Генштаба и Минобороны. И я знаю, что после этого некоторые вещи президент не поддержал. Какие точно — я не знаю. Но после этого Минобороны еще не докладывало нам, какая окончательная версия. Поэтому я знаю, что там что-то нарабатывается, но пока коммуникации окончательной не было", — сказал нардеп.

Полиция будет заниматься мобилизацией

Костенко отметил, что сейчас в планы Минобороны входит передать функции мобилизации от ТЦК в полицию, в частности патрулирование улиц и проверка документов. В то же время он отметил, что это может быть та самая функция, которую не поддержал президент.

Изменят ли сроки службы по контрактам

Нардеп пояснил, что сейчас есть две отдельные реформы — реформа ТЦК и реформа контрактов. Это разные, несвязанные между собой вещи, однако работа ведется по обоим пунктам.

Изменения в бронирование

Костенко также прокомментировал идею своего коллеги по комитету Федора Вениславского, который предложил изменения в процесс бронирования: если хочет предприятие забронировать своего работника, оно должно привезти рекрутингом 3-10 мужчин — украинцев или иностранцев. По мнению депутата "Голоса", предприятие должно не заниматься рекрутингом, а производить и зарабатывать деньги.

При этом изменения в бронирование происходят постоянно, в зависимости от того, является ли предприятие стратегически важными.

"Но вопрос здесь есть еще и следующий: там есть очень серьезные инженеры, которых мы должны найти, куда деть — или нам нужно их отправить на фронт, или нам нужно обеспечить им какую-то другую компанию. И здесь нужно не просто тупо разбронировать всех, а понять, как мы должны распорядиться этими важными для страны кадрами. Если они считают, что в армии будут лучше на дронах летать — да. Но это не должна быть задача "разбросали и всех в погоны", потому что предприятие не работает. Кадры — это наше все. Надо понимать, где кадры больше могут сделать: или в армии, или в оборонно-промышленном комплексе", — подчеркнул Костенко.

Введение KPI как показатель эффективности бронирования

Народный депутат отреагировал и на идею ввести ключевые показатели эффективности, которые предлагают использовать для оценки работы оборонных предприятий. По его мнению, лучшим показателем эффективности является то, что дроны предприятий закупаются и производятся.

"Конечно, если ты производишь и продаешь 50 FPV-дронов, а у тебя забронировано 500 человек — то это фейковая компания, с которой надо разбираться. Если у тебя несколько тысяч и ты поставляешь сотни тысяч дронов... Я знаю, что некоторые компании сейчас наоборот растут и подбирают людей", — отметил Костенко.

Напомним, что председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета социальной политики и депутат фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко рассказал, что в Украине пока можно избежать снижения мобилизационного возраста, поскольку государство имеет дополнительные резервы для комплектования войска. В частности, речь идет о возможности более широкого привлечения военных пенсионеров и представителей силовых структур.

Также Фокус писал, что вопрос массовой демобилизации украинских военнослужащих сейчас не рассматривается как реалистичный вариант из-за ситуации на фронте и превосходства противника в живой силе. В то же время власть работает над возможными изменениями в правила прохождения службы.