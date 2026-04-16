Демобилизация в Украине: в Раде объяснили, почему массовое увольнение военных пока невозможно

Вопрос массовой демобилизации украинских военнослужащих сейчас не рассматривается как реалистичный вариант из-за ситуации на фронте и превосходства противника в живой силе. В то же время власть работает над возможными изменениями в правила прохождения службы, которые могли бы в будущем определить более четкие сроки и условия отдыха для военных.

Как сообщает издание "Телеграф", в декабре 2025 года правительство зарегистрировало законопроект №14283, который касается урегулирования порядка предоставления отсрочек для мобилизованных. Документ содержит подход, по которому военнослужащий после года непрерывной службы по контракту может претендовать на годовой перерыв, однако реализация таких норм напрямую будет зависеть от ситуации с безопасностью и состояния армии.

В то же время в парламенте отмечают, что сейчас говорить о масштабном увольнении военных со службы преждевременно. Народный депутат и член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский пояснил, что российская армия продолжает наращивать свои силы: если в конце 2024 — начале 2025 года ее численность оценивали примерно в 570 тысяч военных, то сейчас, по его словам, она превышает 700 тысяч.

При таких условиях, подчеркнул он, обсуждение массовой демобилизации не соответствует реалиям войны, а вопросы сроков службы могут быть урегулированы только в рамках контрактной системы — например, на 2, 3 или 5 лет с последующей возможностью гарантированного перерыва.

"И после какого-то срока можно будет иметь право на гарантированный отдых в течение одного года. Но говорить о массовом увольнении из ВСУ, к сожалению, сейчас нельзя", — отметил он.

Похожую позицию высказал и народный депутат Юрий Здебский, который входит в профильный комитет. Он отметил, что решение о продолжительности службы мобилизованных должны приниматься с учетом позиции военного руководства, которое владеет полной информацией о состоянии фронта.

По его мнению, такие изменения могут рассматриваться только после того, как боевые подразделения будут полностью укомплектованы, а также создан достаточный резерв. В противном случае, предостерег он, преждевременные шаги могут негативно повлиять на обороноспособность и привести к потере позиций на фронте.

Ранее Фокус писал, что, по словам Федора Вениславского, парламент ожидает от Министерства обороны комплексный законопроект, который урегулирует ряд проблем в сфере военной службы. По его мнению, введение четких контрактных условий с определенным сроком службы и гарантированным периодом отдыха может существенно повысить мотивацию граждан.

Кроме того, в сентябре 2025 года командир подразделения TERRA 3-го армейского корпуса Николай Волохов (позывной "Абдула") рассказывал, что после отмены военного положения не будет возможности отпустить из войска сразу всех бойцов, поэтому в первую очередь будут демобилизовать тех, кто служит не по контракту.