"Отпустить всех невозможно": командир ВСУ объяснил, кого не демобилизуют после завершения войны
Командир подразделения TERRA 3-го армейского корпуса Николай Волохов (позывной "Абдула") говорит, что после отмены военного положения не будет возможности отпустить из армии сразу всех бойцов. По его мнению, в первую очередь будут демобилизовать тех, кто служит не по контракту.
При этом, по словам Николая Волохова, ходят слухи о демобилизации военных, которые воюют с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Командир рассказал в эфире телеканала "Киев 24" 30 сентября, что сам был мобилизован почти четыре года назад.
"К сожалению, когда закончится правовой статус военного времени, действительно не будет возможности всех отпустить. Это вызывает лично в моем сердце большую грусть, потому что я четыре года уже на фронте. Хотелось бы, чтобы это все закончилось. Но если четыре года жизни потрачены на это... просто уйти и оставить — и Россия зайдет и дойдет до Киева, и произойдет все плохое, чего не произошло. Напомню, что произошло в Буче", — сказал военнослужащий.
При этом он добавил, что пока непонятно, как именно будет проходить демобилизация. По мнению командира подразделения, сначала будут демобилизовать тех, кто служит не на контракте.
"Потому что контракт — это отдельные условия, там указан период службы. Если ты на пять лет подписал — ты пять лет служишь. И здесь никакие приказы по демобилизации тебя не касаются", — пояснил Николай Волохов.
Также, по его словам, есть слухи, что тех, кто воюет уже четвертый год, планируют все же демобилизовать в определенном порядке.
"Насколько это реально — только время покажет", — отметил военный.
Напомним, доброволец из Норвегии с позывным "Бакет" в августе указывал на проблемы с ротациями в ВСУ. Он рассказал, что многие украинские военные несмотря на усталость остаются на позициях месяцами.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в июне объяснял, почему в Украине до сих пор не приняли закон о демобилизации. По его словам, политический орган "не имеет морального права" принимать такие решения.