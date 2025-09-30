"Отпустить всех невозможно": командир ВСУ объяснил, кого не демобилизуют после завершения войны

Командир подразделения TERRA 3-го армейского корпуса Николай Волохов (позывной "Абдула") говорит, что после отмены военного положения не будет возможности отпустить из армии сразу всех бойцов. По его мнению, в первую очередь будут демобилизовать тех, кто служит не по контракту.

Related video

При этом, по словам Николая Волохова, ходят слухи о демобилизации военных, которые воюют с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Командир рассказал в эфире телеканала "Киев 24" 30 сентября, что сам был мобилизован почти четыре года назад.

Командир подразделения TERRA 3-го армейского корпуса предположил, как будет проходить демобилизация после завершения войны.

"К сожалению, когда закончится правовой статус военного времени, действительно не будет возможности всех отпустить. Это вызывает лично в моем сердце большую грусть, потому что я четыре года уже на фронте. Хотелось бы, чтобы это все закончилось. Но если четыре года жизни потрачены на это... просто уйти и оставить — и Россия зайдет и дойдет до Киева, и произойдет все плохое, чего не произошло. Напомню, что произошло в Буче", — сказал военнослужащий.

При этом он добавил, что пока непонятно, как именно будет проходить демобилизация. По мнению командира подразделения, сначала будут демобилизовать тех, кто служит не на контракте.

"Потому что контракт — это отдельные условия, там указан период службы. Если ты на пять лет подписал — ты пять лет служишь. И здесь никакие приказы по демобилизации тебя не касаются", — пояснил Николай Волохов.

Также, по его словам, есть слухи, что тех, кто воюет уже четвертый год, планируют все же демобилизовать в определенном порядке.

"Насколько это реально — только время покажет", — отметил военный.

Напомним, доброволец из Норвегии с позывным "Бакет" в августе указывал на проблемы с ротациями в ВСУ. Он рассказал, что многие украинские военные несмотря на усталость остаются на позициях месяцами.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в июне объяснял, почему в Украине до сих пор не приняли закон о демобилизации. По его словам, политический орган "не имеет морального права" принимать такие решения.