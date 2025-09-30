"Відпустити всіх неможливо": командир ЗСУ пояснив, кого не демобілізують після завершення війни

Командир підрозділу TERRA 3-го армійського корпусу Микола Волохов (позивний "Абдула") говорить, що після скасування воєнного стану не буде можливості відпустити з війська одразу всіх бійців. На його думку, в першу чергу демобілізуватимуть тих, хто служить не за контрактом.

При цьому, за словами Миколи Волохова, ходять чутки про демобілізацію військових, які воюють від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Командир розповів в ефірі телеканалу "Київ 24" 30 вересня, що сам був мобілізований майже чотири роки тому.

Командир підрозділу TERRA 3-го армійського корпусу припустив, як проходитиме демобілізація після завершення війни.

"На жаль, коли закінчиться правовий статус воєнного часу, дійсно не буде можливості всіх відпустити. Це викликає особисто в моєму серці великий смуток, тому що я чотири роки вже на фронті. Хотілося б, щоб це все закінчилося. Але якщо чотири роки життя витрачено на це… просто піти та залишити — і Росія зайде та дійде до Києва, і станеться все погане, чого не сталося. Нагадаю, що відбулося в Бучі", — сказав військовослужбовець.

При цьому він додав, що наразі незрозуміло, як саме буде проходити демобілізація. На думку командира підрозділу, спершу демобілізуватимуть тих, хто служить не на контракті.

"Бо контракт — це окремі умови, там вказаний період служби. Якщо ти на п'ять років підписав — ти п'ять років служиш. І тут ніякі накази щодо демобілізації тебе не стосуються", — пояснив Микола Волохов.

Також, за його словами, є чутки, що тих, хто воює вже четвертий рік, планують все ж демобілізувати в певному порядку.

"Наскільки це реально — тільки час покаже", — зазначив військовий.

Нагадаємо, доброволець із Норвегії з позивним "Бакет" у серпні вказував на проблеми з ротаціями в ЗСУ. Він розповів, що багато українських військових попри втому лишаються на позиціях місяцями.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у червні пояснював, чому в Україні досі не ухвалили закон про демобілізацію. За його словами, політичний орган "не має морального права" ухвалювати такі рішення.