"Місяцями тримають позиції": доброволець із Норвегії вказав на проблеми з ротаціями в ЗСУ (відео)

Доброволець з Норвегії з позивним Бакет розповів, що бачив чимало українських бійців, які лишаються на позиціях місяцями попри втому. За його словами, часто це чоловіки старшого віку, що продовжують виконувати свою роботу в надскладних умовах.

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Бакет командує бойовою групою Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України. В опублікованому 5 серпня інтерв'ю "Армія TV" норвежець сказав, що, на його думку, проблеми з ротацією в армії України з'явилися через нестачу людей.

Боєць Бакет про проблему ротації в українському війську. На відео з 29:28.

"Коли я з ними спілкуюся, якщо звісно виходить побороти мовний бар'єр, я відчуваю до них величезну повагу. Вони тижнями та навіть місяцями тримають позиції та роблять усе, що можуть, в цих умовах. І найголовніше — вони продовжують виконувати свою роботу, не опускають руки попри те, що вони втомлені, мріють потрапити додому, побачити родину, прийняти душ, просто поспати в нормальному ліжку", — сказав військовий.

Бакет додав, що особливу повагу відчуває до піхотинців.

"Піхота — це важка робота. Особливо коли бачиш підрозділи, які стоять на позиціях місяцями. Якщо нам дають наказ тримати позицію — ми тримаємо її тиждень, можливо два, потім відбувається ротація в межах нашої групи або з іншою групою легіону", — зазначив норвезький доброволець.

Ротація в армії: що кажуть про проблему в Україні

Журналіст і військовослужбовець Юрій Бутусов 5 серпня розповів, що бійці механізованої бригади на Лиманському напрямку в Донецькій області утримують позицію з минулого року та досі не отримали наказу про відхід.

"Один з бійців на позиції 232 доби. Командир позиції — 192 доби. В маленькому бліндажі. Це зараз своєрідний рекорд безперервного перебування на позиції", — зазначив Бутусов.

Бутусов повідомив, що один із бійців на Донеччині утримує позицію 232 доби без ротації Фото: скриншот

У квітні 2025 року народний депутат України та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповідав, що в Міністерстві оборони України запропонували альтернативу закону про демобілізацію. Він передбачає "кілька місяців відпочинку" після 90 днів безперервної участі в бойових діях, втім цей новий механізм ротації наразі ще очікує на затвердження.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 23 квітня пояснював, що в Україні досі немає закону про демобілізацію, бо він "загрожує втратою державності".

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ 5 серпня розповіли, що ЗС РФ прориваються під Лиманом у Донецькій області через проблеми з обороною.