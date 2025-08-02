Створить відділення латиноамериканців: Бутусова призначили командиром у бригаді "Хартія"

Головний редактор видання "Цензор.нет" і військовослужбовець Юрій Бутусов 2 серпня повідомив, що його призначили на посаду командира взводу по боротьбі з операторами БПЛА противника 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". За словами журналіста, йому також доручили створити відділення латиноамериканських бійців у взводі.

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На своїй сторінці у Facebook Бутусов розповів, що одночасно з його взводом у бригаді розгортається також рота, та запросив охочих приєднуватися до лав "Хартії". Він наголосив, що ворожі оператори дронів завдають великої шкоди українським військам, і його завданням буде боротьба за перевагу в небі.

"Оператори дронів — каркас ворожих бойових порядків. Наше завдання — боротьба за панування у малому небі, і у сучасній війні дронів ми повинні здобути перевагу", — написав журналіст.

Юрій Бутусов додав, що оскільки він володіє іспанською мовою, йому доручили створити у взводі 13-ї бригади НГУ "Хартія" відділення з латиноамериканців, які уклали в піхоті другий контракт, брали участь у значній кількості бойових операцій і проявили свої здібності в боях. До відділення увійдуть іноземні бійці, які або керували безпілотними літальними апаратами раніше, або навчалися самі, або мають здібності до цього.

Бутусов у бригаді "Хартія" командуватиме взводом по боротьбі з ворожими операторами БПЛА Фото: скриншот

Юрій Бутусов мобілізувався до Нацгвардії у травні

Журналіст Юрій Бутусов оголосив, що мобілізувався до Нацгвардії, 21 травня 2025 року. Наступного дня на своїй сторінці у Facebook він розповів, що отримав звання солдата та проходить підготовку на посаду стрільця. Бутусов заявив, що вступив до лав 13-ї бригади "Хартія" попри проблеми зі здоров'ям, оскільки війна "потребує повної самовіддачі".

Нагадаємо, 24 липня син українського телеведучого Ярослав Грубич, який мобілізувався влітку та отримав поранення, опублікував фото з лікарняної палати. На світлинах було видно, що боєць втратив руку.