Создаст отделение латиноамериканцев: Бутусова назначили командиром в бригаде "Хартия"

Главный редактор издания "Цензор.нет" и военнослужащий Юрий Бутусов 2 августа сообщил, что его назначили на должность командира взвода по борьбе с операторами БПЛА противника 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". По словам журналиста, ему также поручили создать отделение латиноамериканских бойцов во взводе.

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На своей странице в Facebook Бутусов рассказал, что одновременно с его взводом в бригаде разворачивается также рота, и пригласил желающих присоединяться в ряды "Хартии". Он отметил, что вражеские операторы дронов наносят большой вред украинским войскам, и его задачей будет борьба за превосходство в небе.

"Операторы дронов — каркас вражеских боевых порядков. Наша задача — борьба за господство в малом небе, и в современной войне дронов мы должны получить преимущество", — написал журналист.

Юрий Бутусов добавил, что поскольку он владеет испанским языком, ему поручили создать во взводе 13-й бригады НГУ "Хартия" отделение из латиноамериканцев, которые заключили в пехоте второй контракт, участвовали в значительном количестве боевых операций и проявили свои способности в боях. В отделение войдут иностранные бойцы, которые либо управляли беспилотными летательными аппаратами ранее, либо обучались сами, либо имеют способности к этому.

Бутусов в бригаде "Хартия" будет командовать взводом по борьбе с вражескими операторами БПЛА Фото: скриншот

Юрий Бутусов мобилизовался в Нацгвардию в мае

Журналист Юрий Бутусов объявил, что мобилизовался в Нацгвардию, 21 мая 2025 года. На следующий день на своей странице в Facebook он рассказал, что получил звание солдата и проходит подготовку на должность стрелка. Бутусов заявил, что вступил в ряды 13-й бригады "Хартия" несмотря на проблемы со здоровьем, поскольку война "требует полной самоотдачи".

Напомним, 24 июля сын украинского телеведущего Ярослав Грубич, который мобилизовался летом и получил ранения, опубликовал фото из больничной палаты. На фотографиях было видно, что боец потерял руку.