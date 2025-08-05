"Месяцами держат позиции": доброволец из Норвегии указал на проблемы с ротациями в ВСУ (видео)

Доброволец из Норвегии с позывным Бакет рассказал, что видел немало украинских бойцов, которые остаются на позициях месяцами, несмотря на усталость. По его словам, часто это мужчины старшего возраста, которые продолжают выполнять свою работу в сверхсложных условиях.

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Бакет командует боевой группой Международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В опубликованном 5 августа интервью "Армия TV" норвежец сказал, что, по его мнению, проблемы с ротацией в армии Украины появились из-за нехватки людей.

Боец Бакет о проблеме ротации в украинской армии. На видео с 29:28.

"Когда я с ними общаюсь, если конечно получается побороть языковой барьер, я испытываю к ним огромное уважение. Они неделями и даже месяцами держат позиции и делают все, что могут, в этих условиях. И самое главное — они продолжают выполнять свою работу, не опускают руки, несмотря на то, что они устали, мечтают попасть домой, увидеть семью, принять душ, просто поспать в нормальной постели", — сказал военный.

Бакет добавил, что особое уважение испытывает к пехотинцам.

"Пехота — это тяжелая работа. Особенно когда видишь подразделения, которые стоят на позициях месяцами. Если нам дают приказ держать позицию — мы держим ее неделю, возможно две, потом происходит ротация в пределах нашей группы или с другой группой легиона", — отметил норвежский доброволец.

Ротация в армии: что говорят о проблеме в Украине

Журналист и военнослужащий Юрий Бутусов 5 августа рассказал, что бойцы механизированной бригады на Лиманском направлении в Донецкой области удерживают позицию с прошлого года и до сих пор не получили приказа об отходе.

"Один из бойцов на позиции 232 суток. Командир позиции — 192 суток. В маленьком блиндаже. Это сейчас своеобразный рекорд непрерывного пребывания на позиции", — отметил Бутусов.

Бутусов сообщил, что один из бойцов в Донецкой области удерживает позицию 232 суток без ротации Фото: скриншот

В апреле 2025 года народный депутат Украины и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказывал, что в Министерстве обороны Украины предложили альтернативу закону о демобилизации. Он предусматривает "несколько месяцев отдыха" после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях, впрочем этот новый механизм ротации пока еще ожидает утверждения.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 23 апреля объяснял, что в Украине до сих пор нет закона о демобилизации, потому что он "грозит потерей государственности".

Напомним, военнослужащие ВСУ 5 августа рассказали, что ВС РФ прорываются под Лиманом в Донецкой области из-за проблем с обороной.