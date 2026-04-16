Демобілізація в Україні: у Раді пояснили, чому масове звільнення військових наразі неможливе

Питання масової демобілізації українських військовослужбовців нині не розглядається як реалістичний варіант через ситуацію на фронті та перевагу противника в живій силі. Водночас влада працює над можливими змінами до правил проходження служби, які могли б у майбутньому визначити більш чіткі терміни та умови відпочинку для військових.

Як повідомляє видання "Телеграф", у грудні 2025 року уряд зареєстрував законопроєкт №14283, який стосується врегулювання порядку надання відстрочок для мобілізованих. Документ містить підхід, за яким військовослужбовець після року безперервної служби за контрактом може претендувати на річну перерву, однак реалізація таких норм напряму залежатиме від безпекової ситуації та стану армії.

Водночас у парламенті наголошують, що зараз говорити про масштабне звільнення військових зі служби передчасно. Народний депутат і член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський пояснив, що російська армія продовжує нарощувати свої сили: якщо наприкінці 2024 – на початку 2025 року її чисельність оцінювали приблизно у 570 тисяч військових, то нині, за його словами, вона перевищує 700 тисяч.

За таких умов, підкреслив він, обговорення масової демобілізації не відповідає реаліям війни, а питання термінів служби можуть бути врегульовані лише в межах контрактної системи — наприклад, на 2, 3 або 5 років із подальшою можливістю гарантованої перерви.

"І після якогось терміну можна буде мати право на гарантований відпочинок протягом одного року. Та говорити про масове звільнення з ЗСУ, на жаль, зараз не можна", — зауважив він.

Схожу позицію висловив і народний депутат Юрій Здебський, який входить до профільного комітету. Він зазначив, що рішення щодо тривалості служби мобілізованих мають ухвалюватися з урахуванням позиції військового керівництва, яке володіє повною інформацією про стан фронту.

На його думку, такі зміни можуть розглядатися лише після того, як бойові підрозділи будуть повністю укомплектовані, а також створено достатній резерв. У протилежному випадку, застеріг він, передчасні кроки можуть негативно вплинути на обороноздатність і призвести до втрати позицій на фронті.

Раніше Фокус писав, що, за словами Федора Веніславського, парламент очікує від Міністерства оборони комплексний законопроєкт, який врегулює низку проблем у сфері військової служби. На його думку, запровадження чітких контрактних умов із визначеним строком служби та гарантованим періодом відпочинку може суттєво підвищити мотивацію громадян.

Крім того, у вересні 2025 року командир підрозділу TERRA 3-го армійського корпусу Микола Волохов (позивний "Абдула") розповідав, що після скасування воєнного стану не буде можливості відпустити з війська одразу всіх бійців, тому в першу чергу демобілізуватимуть тих, хто служить не за контрактом.