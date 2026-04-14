Без масової демобілізації, але з відпочинком: у Раді анонсували зміни у службі для контрактників

У Верховній Раді не розглядають можливість масової демобілізації військових, однак працюють над змінами до системи контрактної служби. Йдеться про запровадження чітких строків служби та гарантованого відпочинку після їх завершення.

Як повідомив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федір Веніславський у коментарі виданню "Телеграф", парламент очікує від Міністерства оборони комплексний законопроєкт, який врегулює низку проблем у сфері військової служби.

В цілому, майбутній документзможе зменшити конфлікти, удосконалити механізми укладання контрактів та запровадити строкові форми служби. Зокрема, йдеться про контракти тривалістю два, три або п’ять років із можливістю подальшого звільнення зі Збройних сил щонайменше на рік для відпочинку.

Веніславський зазначив, що наразі ініціатива перебуває на стадії підготовки у Міністерстві оборони. За його словами, очільник відомства пообіцяв подати відповідні законопроєкти до парламенту вже у квітні, після чого їх зможуть детально обговорити народні депутати.

Водночас парламентар наголосив, що в умовах повномасштабної війни говорити про масове звільнення військовослужбовців неможливо. Він підкреслив, що встановлення чітких строків служби можливе лише через контрактну систему, яка дозволить регулювати кадрові процеси в армії.

Також депутат погодився з позицією військової омбудсменки щодо того, що обмеження строків служби без посилення мобілізації є нереалістичним. Ініціативи про негайне встановлення строків служби та масове звільнення він назвав популістичними. Ще він зауважив, що на тлі зростання чисельності російських окупаційних військ — із приблизно 570 тисяч на початку 2025 року до понад 700 тисяч нині — подібні заяви не відповідають реальній безпековій ситуації.

Водночас він висловив переконання, що запровадження чітких контрактних умов із визначеним строком служби та гарантованим періодом відпочинку може суттєво підвищити мотивацію громадян. За його словами, такий підхід здатен змінити ставлення до служби та зменшити ухилення від мобілізації, адже люди отримають зрозумілі та прогнозовані умови.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що влада опрацьовує питання демобілізації, довгострокових ротацій і переходу військових на контрактну службу з чітко визначеними термінами. За його словами, у Міністерстві оборони вже розробляють нові контракти для бійців, які воюють від початку повномасштабного вторгнення РФ, що передбачатимуть визначений строк служби та гарантію тимчасового звільнення від мобілізації після його завершення.

Крім того, Фокус, посилаючись на заяву командира підрозділу TERRA 3-го армійського корпусу Миколи Волохова, писав, що після скасування воєнного стану не буде можливості відпустити з війська одразу всіх бійців. На його думку, в першу чергу демобілізуватимуть тих, хто служить не за контрактом.