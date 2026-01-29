Демобілізація в Україні: у Зеленського пояснили, коли її можуть оголосити

В Офісі президента України розглядають питання демобілізації та довгострокових ротацій, зокрема, перехід на контрактну службу.

Ідея переходу військовослужбовців на контракт із визначеним терміном служби вже працює, розповів під час дискусії "Нова країна: ключові питання" заступник глави Офісу президента Павло Паліса, пише LB.ua.

"Якраз Михайло Федоров прийме посаду (міністра оборони — прим. ред.) і ознайомиться з напрацюваннями з цього напрямку від Дениса Шмигаля, і цей процес поїде. Безумовно, треба розуміти: питання ротацій і демобілізації безпосередньо залежить від стану справ на фронті", — наголосив Паліса.

Він також запевнив, що в Міноборони працюють над новими контрактами для тих, хто воює з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну і навіть довше. Паліса наголосив: контракти матимуть чіткий термін служби і гарантуватимуть, що після його закінчення людина не буде мобілізована певний період.

Що не так із контрактами та чіткими термінами служби в Україні

Ще в листопаді минулого року повідомлялося, що Міноборони готує зміни до системи комплектування Сил оборони: контракти від року до 5 років, фіксовані строки служби та додаткові фінансові стимули. Однак експерти застерігали — без урахування досвіду військових, мобілізованих 2022 року, реформа може викликати хвилю невдоволення серед тих, хто воює з перших днів.

За словами військового адвоката Олега Леонтьєва, ініціатива президента Володимира Зеленського щодо переходу мобілізованих на контрактну службу з фіксованими строками є принципово правильною, проте містить суттєві прогалини, які можуть призвести до дискримінації військовослужбовців, призваних у перші місяці повномасштабного вторгнення.

"Ці люди вже відслужили майже чотири роки. За новими правилами, щоб отримати право на демобілізацію та однорічну відстрочку від повторної мобілізації, їм потрібно підписати контракт щонайменше на два роки. Тобто фактично — ще два роки служби після чотирьох років на фронті. Це виглядає несправедливо", — підкреслює він.

Адвокат констатував, що відсутність перехідних положень для ветеранів 2022-2023 років є критичною прогалиною:

"Я не бачу регулювання, яке б виключало цих людей з обов'язку підписувати дворічний контракт для виходу на демобілізацію. Нарікання з цього приводу серед військових — дуже суттєві".

Водночас Кабмін розпочав роботу над законопроєктом, який передбачав збільшення одноразових виплат військовослужбовцям за підписання контракту на службу. За новою системою грошового забезпечення військові зможуть отримати до семи мільйонів гривень залежно від терміну служби.

