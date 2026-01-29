Демобилизация в Украине: у Зеленского объяснили, когда ее могут объявить

В Офисе президента Украины рассматриваются вопросы демобилизации и долгосрочных ротаций, в частности, переход на контрактную службу.

Идея перехода военнослужащих на контракт с определенным сроком службы уже работает, рассказал во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы" заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, пишет LB.ua.

"Как раз Михаил Федоров примет должность (министра обороны – прим. ред) и ознакомится с наработками по этому направлению от Дениса Шмыгаля, и этот процесс поедет. Безусловно, надо понимать: вопрос ротаций и демобилизации напрямую зависит от состояния дел на фронте", – подчеркнул Палиса.

Он также заверил, что в Минобороны работают над новыми контрактами для тех, кто воюет с начала полномасштабного вторжения ВС РФ В Украину и даже дольше. Палиса подчеркнул: контракты будут иметь четкий срок службы и гарантировать, что после его окончания человек не будет мобилизован определенный период.

Что не так с контрактами и четкими сроками службы в Украине

Еще в ноябре прошлого года сообщалось, что Минобороны готовит изменения в систему комплектования Сил обороны: контракты от года до 5 лет, фиксированные сроки службы и дополнительные финансовые стимулы. Однако эксперты предостерегали — без учета опыта военных, мобилизованных в 2022 году, реформа может вызвать волну недовольства среди тех, кто воюет с первых дней.

По словам военного адвоката Олега Леонтьева, инициатива президента Владимира Зеленского о переходе мобилизованных на контрактную службу с фиксированными сроками является принципиально правильной, однако содержит существенные пробелы, которые могут привести к дискриминации военнослужащих, призванных в первые месяцы полномасштабного вторжения.

"Эти люди уже отслужили почти четыре года. По новым правилам, чтобы получить право на демобилизацию и однолетнюю отсрочку от повторной мобилизации, им нужно подписать контракт минимум на два года. То есть фактически — еще два года службы после четырех лет на фронте. Это выглядит несправедливо", — подчеркивает он.

Адвокат констатировал, что отсутствие переходных положений для ветеранов 2022-2023 годов является критическим пробелом:

"Я не вижу регулирования, которое бы исключало этих людей из обязанности подписывать двухлетний контракт для выхода на демобилизацию. Нарекания по этому поводу среди военных — очень существенные".

В то же время Кабмин начал работу над законопроектом, который предусматривал увеличение единовременных выплат военнослужащим за подписание контракта на службу. По новой системе денежного обеспечения военные смогут получить до семи миллионов гривен в зависимости от срока службы.

