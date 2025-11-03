Военным повысят выплаты за контракт: Кабмин готовит изменения денежного обеспечения, — военный

Кабинет Министров Украины разрабатывает законопроект, который предусматривает увеличение единовременных выплат военнослужащим за подписание контракта на службу. По новой системе денежного обеспечения военные смогут получить до семи миллионов гривен в зависимости от срока службы.

Как сообщил "Телеканал Прямой" со ссылкой на старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс", правительство готовит поэтапную систему начислений вознаграждения для контрактников. Размер выплат будет определяться продолжительностью контракта — от одного до десяти лет, а система будет включать начальную сумму при подписании и ежемесячные начисления.

Сообщение старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс" Фото: Скриншот

Согласно обнародованным данным, суммы вознаграждений будут выглядеть так:

1 год — 530 тыс. грн: 50 тыс. грн после подписания и 40 тыс. грн ежемесячно.

2 года — 1 млн 160 тыс. грн: 100 тыс. грн сразу, еще 100 тыс. грн в начале второго года и по 40 тыс. грн ежемесячно.

3 года — 1 млн 890 тыс. грн: 150 тыс. грн сразу, такая же сумма в начале второго и третьего года, плюс 40 тыс. грн ежемесячно.

4 года — 2 млн 720 тыс. грн: 200 тыс. грн после подписания, далее по 200 тыс. грн каждый год и 40 тыс. грн ежемесячно.

5 лет — 3 млн 650 тыс. грн: 250 тыс. грн сразу, по 250 тыс. грн каждый год, плюс 40 тыс. грн ежемесячно.

10 лет — 7 млн 300 тыс. грн: 250 тыс. грн после подписания, остальное будет выплачиваться в течение десяти лет.

Как отметил старший лейтенант "Алекс", новая система имеет целью стимулировать заключение долгосрочных контрактов и усилить кадровую стабильность в рядах Сил обороны.

Информация представлена в виде законопроекта и не является нормативно-правовым актом, который вступил в силу. Окончательное решение будет принимать Кабинет Министров Украины после согласования и внесения возможных поправок.

Кроме того, Telegram-канал "Говорят Снайпер +" сообщает аналогичные данные относительно возможных сумм вознаграждения.

Telegram-канал "Говорят Снайпер+" Фото: Скриншот

По их сведениям, выплаты будут предусматривать такие ориентировочные размеры:

1 год — 50 тыс. грн сразу после подписания и 480 тыс. грн в течение года;

2 года — 100 тыс. грн после подписания и 1 млн 60 тыс. грн за два года;

3 года — 150 тыс. грн после подписания и 1 млн 750 тыс. грн за три года;

4 года — 200 тыс. грн после подписания и 2 млн 520 тыс. грн за четыре года;

5 лет — 250 тыс. грн после подписания и 3 млн 400 тыс. грн за пять лет;

10 лет — 250 тыс. грн после подписания и 7 млн 50 тыс. грн за десять лет.

Сейчас информация, предоставленная в Telegram-каналах, официально не подтверждена Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины.

