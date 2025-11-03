Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Военным повысят выплаты за контракт: Кабмин готовит изменения денежного обеспечения, — военный

Кабмин готовит изменения в денежное обеспечение
Военным повысят выплаты за контракт | Фото: Facebook/Министерство обороны Украины

Кабинет Министров Украины разрабатывает законопроект, который предусматривает увеличение единовременных выплат военнослужащим за подписание контракта на службу. По новой системе денежного обеспечения военные смогут получить до семи миллионов гривен в зависимости от срока службы.

Как сообщил "Телеканал Прямой" со ссылкой на старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс", правительство готовит поэтапную систему начислений вознаграждения для контрактников. Размер выплат будет определяться продолжительностью контракта — от одного до десяти лет, а система будет включать начальную сумму при подписании и ежемесячные начисления.

Сообщение старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс"
Сообщение старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс"
Фото: Скриншот

Согласно обнародованным данным, суммы вознаграждений будут выглядеть так:

  • 1 год — 530 тыс. грн: 50 тыс. грн после подписания и 40 тыс. грн ежемесячно.
  • 2 года — 1 млн 160 тыс. грн: 100 тыс. грн сразу, еще 100 тыс. грн в начале второго года и по 40 тыс. грн ежемесячно.
  • 3 года — 1 млн 890 тыс. грн: 150 тыс. грн сразу, такая же сумма в начале второго и третьего года, плюс 40 тыс. грн ежемесячно.
  • 4 года — 2 млн 720 тыс. грн: 200 тыс. грн после подписания, далее по 200 тыс. грн каждый год и 40 тыс. грн ежемесячно.
  • 5 лет — 3 млн 650 тыс. грн: 250 тыс. грн сразу, по 250 тыс. грн каждый год, плюс 40 тыс. грн ежемесячно.
  • 10 лет — 7 млн 300 тыс. грн: 250 тыс. грн после подписания, остальное будет выплачиваться в течение десяти лет.
Відео дня

Как отметил старший лейтенант "Алекс", новая система имеет целью стимулировать заключение долгосрочных контрактов и усилить кадровую стабильность в рядах Сил обороны.

Информация представлена в виде законопроекта и не является нормативно-правовым актом, который вступил в силу. Окончательное решение будет принимать Кабинет Министров Украины после согласования и внесения возможных поправок.

Кроме того, Telegram-канал "Говорят Снайпер +" сообщает аналогичные данные относительно возможных сумм вознаграждения.

Telegram-канал "Говорят Снайпер+"
Фото: Скриншот

По их сведениям, выплаты будут предусматривать такие ориентировочные размеры:

  • 1 год — 50 тыс. грн сразу после подписания и 480 тыс. грн в течение года;
  • 2 года — 100 тыс. грн после подписания и 1 млн 60 тыс. грн за два года;
  • 3 года — 150 тыс. грн после подписания и 1 млн 750 тыс. грн за три года;
  • 4 года — 200 тыс. грн после подписания и 2 млн 520 тыс. грн за четыре года;
  • 5 лет — 250 тыс. грн после подписания и 3 млн 400 тыс. грн за пять лет;
  • 10 лет — 250 тыс. грн после подписания и 7 млн 50 тыс. грн за десять лет.

Сейчас информация, предоставленная в Telegram-каналах, официально не подтверждена Кабинетом Министров и Верховной Радой Украины.

Как сообщал Фокус, народный депутат Роман Костенко рассказал, что немало 19-20-летних украинцев соглашаются на службу по краткосрочным "молодежным" контрактам, где предусмотрена возможность выезда за границу после года службы.

Фокус также писал, кто может подписать контракт с ВСУ и на каких условиях.