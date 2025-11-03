Військовим підвищать виплати за контракт: Кабмін готує зміни до грошового забезпечення, – ЗМІ

Кабінет Міністрів України розробляє законопроєкт, який передбачає збільшення одноразових виплат військовослужбовцям за підписання контракту на службу. За новою системою грошового забезпечення військові зможуть отримати до семи мільйонів гривень залежно від строку служби.

Як повідомив "Телеканал Прямий" з посиланням на старшого лейтенанта Сил оборони України з позивним "Алекс", уряд готує поетапну систему нарахувань винагороди для контрактників. Розмір виплат визначатиметься тривалістю контракту — від одного до десяти років, а система включатиме початкову суму при підписанні та щомісячні нарахування.

Повідомлення старшого лейтенанта Сил оборони України з позивним "Алекс"

Згідно з оприлюдненими даними, суми винагород виглядатимуть так:

1 рік — 530 тис. грн: 50 тис. грн після підписання та 40 тис. грн щомісяця.

2 роки — 1 млн 160 тис. грн: 100 тис. грн одразу, ще 100 тис. грн на початку другого року та по 40 тис. грн щомісяця.

3 роки — 1 млн 890 тис. грн: 150 тис. грн одразу, така ж сума на початку другого і третього років, плюс 40 тис. грн щомісяця.

4 роки — 2 млн 720 тис. грн: 200 тис. грн після підписання, далі по 200 тис. грн щороку та 40 тис. грн щомісяця.

5 років — 3 млн 650 тис. грн: 250 тис. грн одразу, по 250 тис. грн щороку, плюс 40 тис. грн щомісяця.

10 років — 7 млн 300 тис. грн: 250 тис. грн після підписання, решта виплачуватиметься протягом десяти років.

Як зазначив старший лейтенант “Алекс”, нова система має на меті стимулювати укладання довгострокових контрактів і посилити кадрову стабільність у лавах Сил оборони.

Інформація подана у вигляді законопроєкту та не є нормативно-правовим актом, який набрав чинності. Остаточне рішення ухвалюватиме Кабінет Міністрів України після погодження та внесення можливих поправок.

Крім того, Telegram-канал "Говорять Снайпер +" повідомляє аналогічні дані щодо можливих сум винагороди.

Telegram-канал "Говорять Снайпер +"

За їхніми відомостями, виплати передбачатимуть такі орієнтовні розміри:

1 рік — 50 тис. грн одразу після підписання та 480 тис. грн протягом року;

2 роки — 100 тис. грн після підписання та 1 млн 60 тис. грн за два роки;

3 роки — 150 тис. грн після підписання та 1 млн 750 тис. грн за три роки;

4 роки — 200 тис. грн після підписання та 2 млн 520 тис. грн за чотири роки;

5 років — 250 тис. грн після підписання та 3 млн 400 тис. грн за п’ять років;

10 років — 250 тис. грн після підписання та 7 млн 50 тис. грн за десять років.

Наразі інформація, надана у Telegram-каналах, офіційно не підтверджена Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України.

