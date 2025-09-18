Служба після 60: хто може підписати контракт із ЗСУ та на яких умовах

Українці віком 60+ тепер можуть підписати контракт із ЗСУ. Закон №4467-IX набув чинності, а у військові частини та ТЦК і СП уже направлено Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на службу громадян цієї вікової категорії.

Це означає, що процедуру офіційно запущено, і тепер охочі можуть звертатися до ТЦК для оформлення потрібних документів, написав у Facebook секретар комітету Верховної Ради з національної безпеки Роман Костенко.

Раніше він уточнював, що в Україні не змінився вік для обов'язкової мобілізації — він, як і раніше, залишається з 25 років до 60 років. Новий закон — це не про мобілізацію, а про право для тих, хто має досвід, професію і бажання допомагати.

Служба після 60: умови контракту

Щоб приєднатися до ЗСУ, громадянам необхідно спочатку пройти військово-лікарську комісію, пише ТСН.

Наступний етап — наявність листа-згоди від командира військової частини, з якою людина планує підписати контракт. Якщо йдеться про офіцерів, то цей лист має бути погоджений із Генеральним штабом ЗСУ.

Для осіб 60+ контракт укладається з випробувальним терміном до шести місяців. Основний термін дії становить рік з можливістю продовження ще на один рік.

Що стосується дострокового розірвання контракту, то законом передбачено кілька випадків, коли він може бути припинений раніше, якщо:

військовослужбовець не пройшов випробувальний термін;

службова невідповідність контрактника.

За словами адвокатки Марини Бекало, процедура укладення контракту з особами 60+ особливо нічим не відрізняється від загального порядку, окрім як отримання згоди від командира військової частини, а для осіб офіцерського складу також узгодження з Генштабом ЗСУ.

Вона також спростувала інформацію про те, що людей, старших за 60 років, можуть змусити примусово підписати контракт.

"Змусити підписати контракт на проходження військової служби неможливо, оскільки служба добровільна, і для таких осіб встановлюється випробувальний термін. У разі службової невідповідності або не проходження випробування з такими особами розривається контракт. Отже, зупиняти на вулицях осіб 60+ з метою змусити підписати контракт немає жодного практичного сенсу", — наголосила юристка.

Раніше повідомлялося, що перші контрактники "18-24" із ЗСУ отримали ордени.

Нагадаємо, на фронті майже 50% позицій пустують через брак людей.