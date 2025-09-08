Два тижні в оточенні ЗС РФ: перші контрактники "18-24" із ЗСУ отримали ордени (фото)

Військові з 92-ї окремої штурмової бригади допомогли побратимам під Покровськом. Бійці були в повному оточенні росіян, але на щастя вирвалися.

Перші українські військові, які уклали контракт "18-24" із ЗСУ, отримали державні нагороди — ордени "За мужність". Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Павло Паліса.

Військові 92-ї окремої штурмової бригади першими в Україні отримали нагороди серед цієї категорії військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський особисто вручив ордени двом солдатам, які допомогли побратимам під Покровськом.

Контрактників ЗСУ вчасно евакуювали

Паліса зазначає, що бійці опинилися в повному оточенні росіян, але майже два тижні утримували позицію. При цьому їм вдалося знищувати кожного супротивника, що наближався, залишаючись непомітними для них.

"Коли хлопці вийшли на зв'язок, командування спланувало для них маршрут евакуації. Обидва солдати вийшли з оточення і повернулися до своїх", — додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, "контракт 18-24" із ЗСУ можуть розширити — можливі зміни для військових старшого віку та з піхотних підрозділів. На Банковій запевняють, що зниження призовного віку поки що не планують.

В Україні дозволено служити за контрактом особам, які досягли граничного віку перебування на службі в ЗСУ. Охочі служити проходять військово-лікарську комісію і два місяці випробувального терміну.