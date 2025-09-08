Две недели в окружении ВС РФ: первые контрактники "18-24" из ВСУ получили ордена (фото)

Военные из 92-й отдельной штурмовой бригады помогли побратимам под Покровском. Бойцы были в полном окружении россиян, но к счастью вырвались.

Related video

Первые украинские военные, заключившие контракт "18-24" с ВСУ получили государственные награды — ордена "За мужество". Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса.

Военные 92-й отдельной штурмовой бригады первыми в Украине получили награды среди этой категории военнослужащих. Президент Владимир Зеленский лично вручил ордена двум солдатам, которые помогли побратимам под Покровском.

Контрактников ВСУ вовремя эвакуировали

Палиса отмечает, что бойцы оказались в полном окружении россиян, но почти две недели удерживали позицию. При этом им удалось уничтожать каждого приближающегося противника, оставаясь незаметными для них.

"Когда ребята вышли на связь, командование спланировало для них маршрут эвакуации. Оба солдата вышли из окружения и вернулись к своим", — добавил замглавы ОП.

Напомним, "контракт 18-24" с ВСУ могут расширить — возможны изменения для военных старшего возраста и из пехотных подразделений. На Банковой уверяют, что снижение призывного возраста пока не планируют.

В Украине разрешено служить по контракту лицам, достигшим предельного возраста пребывания на службе в ВСУ. Желающие служить проходят военно-врачебную комиссию и два месяца испытательного срока.