Служба после 60: кто может подписать контракт с ВСУ и на каких условиях

Украинцы в возрасте 60+ теперь могут подписать контракт с ВСУ. Закон №4467-IX вступил в силу, а в воинские части и ТЦК и СП уже направлен Алгоритм действий должностных лиц относительно принятия на службу граждан этой возрастной категории.

Это значит, что процедура официально запущена, и теперь желающие могут обращаться в ТЦК для оформления нужных документов, написал в Facebook секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

Ранее он уточнял, что в Украине не изменился возраст для обязательной мобилизации — он по-прежнему остается с 25 лет до 60 лет. Новый закон – это не о мобилизации, а о праве для тех, кто имеет опыт, профессию и желание помогать.

Служба после 60: условия контракта

Чтобы присоединиться к ВСУ, гражданам необходимо сначала пройти военно-врачебную комиссию, пишет ТСН.

Следующий этап – наличие письма-согласия от командира воинской части, с которой человек планирует подписать контракт. Если речь идет об офицерах, то это письмо должно быть согласовано с Генеральным штабом ВСУ.

Для лиц 60+ контракт заключается с испытательным сроком до шести месяцев. Основной срок действия составляет год с возможностью продления еще на один год.

Что касается досрочного разрыва контракта, то законом предусмотрено несколько случаев, когда он может быть прекращен раньше, если:

военнослужащий не прошел испытательный срок;

служебное несоответствие контрактника.

По словам адвоката Марины Бекало, процедура заключения контракта с лицами 60+ особо ничем не отличается от общего порядка, кроме как получение согласия от командира воинской части, а для лиц офицерского состава также согласование с Генштабом ВСУ.

Она также опровергла информацию о том, что людей старше 60 лет могут заставить принудительно подписать контракт.

"Заставить подписать контракт на прохождение военной службы невозможно, поскольку служба добровольная, и для таких лиц устанавливается испытательный срок. В случае служебного несоответствия или не прохождения испытания с такими лицами расторгается контракт. Следовательно, останавливать на улицах лиц 60+ с целью заставить подписать контракт нет никакого практического смысла", – подчеркнула юрист.

