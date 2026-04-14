Без массовой демобилизации, но с отдыхом: в Раде анонсировали изменения в службе для контрактников

В Верховной Раде не рассматривают возможность массовой демобилизации военных, однако работают над изменениями в системе контрактной службы. Речь идет о введении четких сроков службы и гарантированного отдыха после их завершения.

Как сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии изданию "Телеграф", парламент ожидает от Министерства обороны комплексный законопроект, который урегулирует ряд проблем в сфере военной службы.

В целом, будущий документ сможет уменьшить конфликты, усовершенствовать механизмы заключения контрактов и ввести срочные формы службы. В частности, речь идет о контрактах продолжительностью два, три или пять лет с возможностью дальнейшего увольнения из Вооруженных сил минимум на год для отдыха.

Вениславский отметил, что сейчас инициатива находится на стадии подготовки в Министерстве обороны. По его словам, глава ведомства пообещал подать соответствующие законопроекты в парламент уже в апреле, после чего их смогут детально обсудить народные депутаты.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны говорить о массовом увольнении военнослужащих невозможно. Он подчеркнул, что установление четких сроков службы возможно только через контрактную систему, которая позволит регулировать кадровые процессы в армии.

Также депутат согласился с позицией военного омбудсмена относительно того, что ограничение сроков службы без усиления мобилизации является нереалистичным. Инициативы о немедленном установлении сроков службы и массовом увольнении он назвал популистскими. Еще он отметил, что на фоне роста численности российских оккупационных войск — с примерно 570 тысяч в начале 2025 года до более 700 тысяч сейчас — подобные заявления не соответствуют реальной ситуации с безопасностью.

В то же время он выразил убеждение, что введение четких контрактных условий с определенным сроком службы и гарантированным периодом отдыха может существенно повысить мотивацию граждан. По его словам, такой подход способен изменить отношение к службе и уменьшить уклонение от мобилизации, ведь люди получат понятные и прогнозируемые условия.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщал, что власти прорабатывают вопрос демобилизации, долгосрочных ротаций и перехода военных на контрактную службу с четко определенными сроками. По его словам, в Министерстве обороны уже разрабатывают новые контракты для бойцов, которые воюют с начала полномасштабного вторжения РФ, предусматривающие определенный срок службы и гарантию временного освобождения от мобилизации после его завершения.

Кроме того, Фокус, ссылаясь на заявление командира подразделения TERRA 3-го армейского корпуса Николая Волохова, писал, что после отмены военного положения не будет возможности отпустить из войска сразу всех бойцов. По его мнению, в первую очередь будут демобилизовать тех, кто служит не по контракту.