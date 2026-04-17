Вместо снижения мобилизационного возраста: в Раде планируют привлекать военных пенсионеров в армию

В Украине пока можно избежать снижения мобилизационного возраста, поскольку государство имеет дополнительные резервы для комплектования войска. В частности, речь идет о возможности более широкого привлечения военных пенсионеров и представителей силовых структур.

Об этом во время публичной дискуссии "Мобилизация и доверие" в агентстве "Интерфакс-Украина" 17 апреля рассказал председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета социальной политики и депутат фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко.

По словам народного депутата, сейчас Министерство обороны работает над соответствующими документами, которые после завершения подготовки будут представлены на рассмотрение Верховной Рады. Он подчеркнул, что мобилизационный процесс в Украине будет продолжаться до тех пор, пока идет война, и государство должно быть готово к возможному усилению мобилизационных мер в ответ на действия противника.

Відео дня

В то же время Остапенко отметил, что на данном этапе страна имеет внутренние ресурсы, которые позволяют не прибегать к снижению мобилизационного возраста. В частности, он обратил внимание на значительное количество военнослужащих, которые уже находятся в запасе или вышли на пенсию после службы, но пока не привлечены к обороне государства.

Отдельно депутат отметил потенциал силовых структур, в которых ведутся собственные учеты лиц с военным опытом. По его словам, часть таких граждан также может быть привлечена к защите страны в соответствии с нормами Конституции.

"У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не привлечены к защите родины. У нас есть очень много силовых структур, которые мы должны, согласно Конституции, привлекать к вооруженному отпору агрессии против нашего государства. И, конечно, я считаю, что мы должны разработать привлечение по разным уровням к защите Родины, тех, которые находятся, как я сказал, на пенсии, но еще по возрасту должны защищать государство. Тогда силовые структуры, которые имеют свои реестры, также там находятся люди, которые проходили службу, но сейчас почему-то не привлечены к защите Родины", — цитирует его издание.

Кроме того, Остапенко подчеркнул важность развития направления добровольческого движения, а также привлечения иностранцев к участию в обороне Украины. Он объяснил это необходимостью сохранения экономического потенциала государства, поскольку чрезмерная мобилизация работников из ключевых отраслей, таких как промышленность и сельское хозяйство, может негативно повлиять на производство и финансирование армии.

По его словам, именно экономика обеспечивает финансовую основу для содержания Вооруженных сил Украины, тогда как международные партнеры в основном оказывают помощь на другие нужды.

"Мы вымываем из сельского хозяйства, из промышленности те ценные кадры, которые сегодня должны обеспечивать то же самое войско, и производить продукцию и добавочную стоимость, которая у нас должна быть и из которой мы финансируем наши Вооруженные силы. Это же не секрет, что вооруженные силы финансирует государство, а наши партнеры только нам дают средства на все остальное", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает обязательную визуальную идентификацию военнослужащих ТЦК и СП с помощью нагрудных жетонов с индивидуальными номерами. Также документ устанавливает четкие правила их общения с гражданами и имеет целью повысить подотчетность и уровень доверия к работе территориальных центров комплектования.

Также Фокус писал, что вопрос массовой демобилизации украинских военнослужащих сейчас не рассматривается как реалистичный вариант из-за ситуации на фронте и превосходства противника в живой силе. В то же время власть работает над возможными изменениями в правила прохождения службы.