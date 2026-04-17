Замість зниження мобілізаційного віку: у Раді планують залучати військових пенсіонерів до армії

В Україні поки що можна уникнути зниження мобілізаційного віку, оскільки держава має додаткові резерви для комплектування війська. Зокрема, йдеться про можливість ширшого залучення військових пенсіонерів та представників силових структур.

Про це під час публічної дискусії "Мобілізація і довіра" в агентстві "Інтерфакс-Україна" 17 квітня розповів голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики та депутат фракції "Слуга народу" Анатолій Остапенко.

За словами народного депутата, наразі Міністерство оборони працює над відповідними документами, які після завершення підготовки будуть подані на розгляд Верховної Ради. Він наголосив, що мобілізаційний процес в Україні триватиме доти, доки триває війна, і держава повинна бути готовою до можливого посилення мобілізаційних заходів у відповідь на дії противника.

Водночас Остапенко зазначив, що на цьому етапі країна має внутрішні ресурси, які дозволяють не вдаватися до зниження мобілізаційного віку. Зокрема, він звернув увагу на значну кількість військовослужбовців, які вже перебувають у запасі або вийшли на пенсію після служби, але поки не залучені до оборони держави.

Окремо депутат наголосив на потенціалі силових структур, у яких ведуться власні обліки осіб із військовим досвідом. За його словами, частина таких громадян також може бути залучена до захисту країни відповідно до норм Конституції.

"У нас є багато військовослужбовців, які рахуються в запасі, які відслужили там певний термін і вийшли на пенсію, але чомусь не залучені до захисту батьківщини. У нас є дуже багато силових структур, які ми повинні, згідно з Конституцією, залучати до збройної відсічі агресії проти нашої держави. І, звісно, я вважаю, що ми повинні розробити залучення по різних рівнях до захисту Батьківщини, тих, які перебувають, як я сказав, на пенсії, але ще за віком повинні захищати державу. Тоді силові структури, які мають свої реєстри, також там знаходяться люди, які проходили службу, але зараз чомусь не залучені до захисту Батьківщини", — цитує його видання.

Крім того, Остапенко підкреслив важливість розвитку напрямку добровольчого руху, а також залучення іноземців до участі в обороні України. Він пояснив це необхідністю збереження економічного потенціалу держави, оскільки надмірна мобілізація працівників із ключових галузей, таких як промисловість і сільське господарство, може негативно вплинути на виробництво та фінансування армії.

За його словами, саме економіка забезпечує фінансову основу для утримання Збройних сил України, тоді як міжнародні партнери здебільшого надають допомогу на інші потреби.

"Ми вимиваємо з сільського господарства, з промисловості ті цінні кадри, які сьогодні повинні забезпечувати те ж саме військо, і виробляти продукцію і додаткову вартість, яка в нас повинна бути і з якої ми фінансуємо наші Збройні сили. Це ж не секрет, що збройні сили фінансує держава, а наші партнери тільки нам дають кошти на все інше", — наголосив нардеп.

