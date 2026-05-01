Увеличение зарплат и четкие сроки службы: Зеленский объявил о старте реформы армии

В июне стартует реформа в украинской армии, ключевые направления которой были согласованы в апреле, а в мае состоится согласование.

Уже в июне должны быть первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он поставил задачу правительству ощутимо увеличить денежное довольствие с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.

"Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", — объяснил политик.

Особое внимание во время реформы планирует уделить пехотинцам:

"Украинский пехотинец, держащий на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить введение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач".

Также в ходе реформы изменятся подходы к комплектации наших подразделений личным составом и управлением людьми.

"Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы благодаря расширению контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность – начиная уже с этого года – поэтапного увольнения со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев", — говорится в сообщении главы государства.

Поручил военному командованию и министру обороны обсудить реализацию реформы с нашими боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы.

"На следующую неделю ожидаю доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности, по графику повышенных выплат, начиная с июня, и системе обновленных контрактов", – подытожил Зеленский.

