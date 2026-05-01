Збільшення зарплат і чіткі терміни служби: Зеленський оголосив про старт реформи армії

У червні стартує реформа в українській армії, ключові напрямки якої були узгоджені у квітні, а в травні відбудеться узгодження.

Уже в червні мають бути перші результати, зокрема, у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів і командирів Сил оборони України, заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, він поставив завдання уряду відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, а саме — бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця мають гарантувати збільшення виплат.

"Мінімальний рівень має бути не менше 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій — більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів і офіцерів — гідний і відчутно підвищений рівень виплат", — пояснив політик.

Відео дня

Особливу увагу під час реформи планує приділити піхотинцям:

"Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити запровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в межах 250-400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань".

Також під час реформи зміняться підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом і управлінням людьми.

"Доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб завдяки розширенню контрактної складової забезпечити визначені строки служби та можливість — починаючи вже з цього року — поетапного звільнення зі служби раніше мобілізованих на основі чітких часових критеріїв", — ідеться в повідомленні глави держави.

також він доручив військовому командуванню і міністру оборони обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами і врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи.

"Наступного тижня очікую доповідь щодо конкретних кроків у реалізації реформи, зокрема, щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів", — підсумував Зеленський.

