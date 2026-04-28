Гончаренко розповів, за рахунок кого можна збільшити зарплати військовим без перегляду бюджету

Україна може підвищити зарплати військовослужбовцям, які приносять реальну користь армії, і для цього не потрібно переглядати державний бюджет.

Нині військові на ротації отримують 20 тисяч гривень, що менше, ніж в охоронця супермаркету, і це ненормально, вважає депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Свою думку він аргументував в ефірі "Ранок.LIVE".

"Тому я за те, щоб піднімати і на нулі, і в тилу. І до речі, гроші на це є", — наголосив парламентарій.

Він навів як приклад слова омбудсмена Ольги Решетилової, яка розповідала, що тільки в одній військовій частині вони знайшли 2000 непридатних осіб, яких там тримають.

"Тобто, що відбувається? Бусифікують людей, далі ці люди дуже часто непридатні, їх привозять у військову частину. Для командира вони стають головним болем, тому що він не знає, що з ними робити. Вони непридатні. Так от, цих людей тримають, користі від них для армії нуль, але коли людина в армії, все одно треба щось платити, тому 20 тисяч гривень їм платять", — пояснює Гончаренко.

За його словами, таких людей у ЗСУ "десятки тисяч".

"Якщо цих людей звільнити, тому що армії вони нічого не дають, а в економіці можуть працювати, за рахунок цього ви вивільните гроші та фонди для того, щоб платити тим, хто реально воює, для тих, хто придатний. І якщо все це зробити і навести порядок, то я впевнений, що можна підняти зарплату військовим навіть без збільшення загального бюджету", — резюмував нардеп.

Напередодні нардеп Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомив, що в контексті реформи мобілізації в Україні в стінах українського парламенту обговорюють пропозицію Генштабу і Міноборони щодо збільшення грошового забезпечення для військових, які перебувають на лінії зіткнення, до 250 тисяч гривень.

У лютому президент України Володимир Зеленський заявляв, що під час припинення вогню Україна заохочуватиме високими зарплатами військовослужбовців навіть на першій лінії. За його словами, у разі припинення вогню армію переводитимуть із мобілізаційної на контрактну, тих, хто захоче підписати контракт, мотивуватимуть їх і заохочуватимуть високими зарплатами.

Він підкреслив, що в цьому питанні Україні знадобиться європейська фіндопомога, оскільки ЗСУ — частина безпеки Європи.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.