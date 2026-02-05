Високі зарплати і перехід на контракт: Зеленський розповів, що буде з армією після закінчення війни (відео)

Під час припинення вогню Україна заохочуватиме високими зарплатами військовослужбовців навіть на першій лінії. У цьому питанні Києву знадобиться фінансова допомога Європи.

Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві в четвер, 5 лютого

"Будемо берегти нашу армію у 800 тисяч, будемо заохочувати високими зарплатами навіть на першій лінії під час припинення вогню", — сказав він перед журналістами, назвавши ЗСУ однією з головних гарантій безпеки України.

За його словами, у разі припинення вогню армію переводитимуть із мобілізаційної на контрактну, тих, хто захоче підписати контракт, мотивуватимуть їх і заохочуватимуть високими зарплатами.

"Я поставив завдання новому міністру оборони, сказав, який рівень зарплат для першої лінії, там, де люди ризикують своїм життям. Навіть у період припинення вогню на першій лінії в рази має бути вищою зарплата. Усе це ми будемо рахувати, наскільки ми здатні це зробити", — пояснив президент.

Він підкреслив, що в цьому питанні Україні знадобиться європейська фіндопомога, оскільки ЗСУ — частина безпеки Європи.

Зеленський також ще раз наголосив, що вимоги визнати українські території, зокрема Донбас, російськими ні до чого не призведуть.

Раніше президент повідомив про те, що в Україну повернули 157 полонених, з яких 150 — військові, решта — цивільні.

Також повідомлялося, що в Абу-Дабі Росія вимагає не тільки виведення українських військ із Донбасу, а й міжнародного визнання окупованих територій російськими.