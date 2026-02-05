Высокие зарплаты и переход на контракт: Зеленский рассказал, что будет с армией после окончания войны (видео)

Во время прекращения огня Украина будет поощрять высокими зарплатами военнослужащих даже на первой линии. В этом вопросе Киеву понадобится финансовая помощь Европы.

Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве в четверг, 5 февраля

"Будем беречь нашу армию в 800 тысяч, будем поощрять высокими зарплатами даже на первой линии во время прекращения огня", — сказал он перед журналистами, назвав ВСУ одной из главных гарантий безопасности Украины.

По его словам, в случае прекращения огня армию будут переводить с мобилизационной на контрактную, тех, кто захочет подписать контракт, мотивировать их и поощрять высокими зарплатами.

"Я поставил задачу новому министру обороны, сказал, какой уровень зарплат для первой линии, там, где люди рискуют своей жизнью. Даже в период прекращения огня на первой линии в разы должна быть выше зарплата. Все это мы будем считать, насколько мы способны это сделать", — объяснил президент.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Украине понадобится европейская финпомощь, поскольку ВСУ — часть безопасности Европы.

Зеленский также еще раз подчеркнул, что требования признать украинские территории, в частности Донбасс, российскими ни к чему не приведут.

Ранее президент сообщил о том, что в Украину вернули 157 пленных, из которых 150 — военные, остальные — гражданские.

Также сообщалось, что в Абу-Даби Россия требует не только вывода украинских войск из Донбасса, но и международного признания оккупированных территорий российскими.