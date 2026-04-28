Гончаренко рассказал, за счет кого можно увеличить зарплаты военным без пересмотра бюджета

Украина может повысить зарплаты военнослужащим, которые приносят реальную пользу армии, и для этого не нужно пересматривать государственный бюджет.

Сейчас военные на ротации получают 20 тысяч гривен, что меньше, чем у охранника супермаркета, и это ненормально, считает депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Свое мнение он аргументировал в эфире "Ранок.LIVE".

"Поэтому я за то, чтобы поднимать и на ноле, и в тылу. И кстати, деньги на это есть", — подчеркнул парламентарий.

Он привел в качестве примера слова омбудсмена Ольги Решетиловой, которая рассказывала, что только в одной воинской части они нашли 2000 непригодных лиц, которых там держат.

"То есть, что происходит? Бусификуют людей, дальше эти люди очень часто непригодные, их привозят в воинскую часть. Для командира они становятся головной болью, потому что он не знает, что с ними делать. Они непригодны. Так вот, этих людей держат, пользы от них для армии ноль, но когда человек в армии, все равно надо что-то платить, поэтому 20 тысяч гривен им платят", — объясняет Гончаренко.

По его словам, таких людей в ВСУ "десятки тысяч".

"Если этих людей уволить, потому что армии они ничего не дают, а в экономике могут работать, за счет этого вы освободите деньги и фонды для того, чтобы платить тем, кто реально воюет, для тех, кто пригоден. И если все это сделать и навести порядок, то я уверен, что можно поднять зарплату военным даже без увеличения общего бюджета", — резюмировал нардеп.

Накануне нардеп Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщил что в контексте реформы мобилизации в Украине в стенах украинского парламента обсуждают предложение Генштаба и Минобороны по увеличению денежного обеспечения для военных, находящихся на линии соприкосновения, до 250 тысяч гривен.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время прекращения огня Украина будет поощрять высокими зарплатами военнослужащих даже на первой линии. По его словам, в случае прекращения огня армию будут переводить с мобилизационной на контрактную, тех, кто захочет подписать контракт, мотивировать их и поощрять высокими зарплатами.

Он подчеркнул, что в этом вопросе Украине понадобится европейская финпомощь, поскольку ВСУ — часть безопасности Европы.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.