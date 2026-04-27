До 250 тысяч грн в месяц: Рада обсуждает поднятие зарплат украинским военным, — нардеп

В Раде обсуждают инициативу по увеличению выплат для пехотинцев, штурмовых подразделений и десантников.

Ведь именно эти военнослужащие преимущественно находятся на первой линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал нардеп и секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в программе "Есть вопросы".

В частности, нардеп подтвердил, что в контексте реформы мобилизации в Украине в стенах украинского парламента обсуждают предложение Генштаба и Минобороны по увеличению денежного обеспечения для военных, находящихся на линии соприкосновения.

"Для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, тех, кто находится на первой линии. Да, действительно, в этих предложениях, которые я сказал, также предлагают поднять заработную плату — это для штурмовых подразделений, для десантных подразделений, для боевых должностей, именно рядового, сержантского состава. Ну и для обычных бригад, как говорят у них, пехотных, но которые непосредственно находятся на линии боевого соприкосновения", — рассказал он.

По его словам, этой инциативе может также способствовать тот факт, что Украина недавно получила средства от международных партнеров, которые были разблокированы в ЕС.

Реформа мобилизации: что известно

Напомним, что в рамках реформы мобилизации ТЦК хотят переименовать, а их функции разделить на призыв и социальные. Вместо ТЦК в Украине может появиться "Офис призыва" или "Офис комплектования". Об этом сообщал нардеп Роман Костенко.

Минобороны Украины оценивает количество "уклонистов", подлежащих призыву, в 1,6 млн человек. Такое заявление сделала руководительница Офиса военного омбудсмена Ольга Решетилова в интервью "Украинской правде". Также она заявила, что в Офисе военного омбудсмена поддерживают идею о разделении функций ТЦК и СП и внесли свои предложения для Минобороны.