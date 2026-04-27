Кризис мобилизации: военный омбудсмен назвала количество "уклонистов" в Украине

В Офисе военного омбудсмена предложили свою концепцию по мобилизации в стране, в частности, в части разделения функций ТЦК и СП.

Минобороны Украины оценивает количество "уклонистов", подлежащих призыву, в 1,6 млн человек. Такое заявление сделала руководительница Офиса военного омбудсмена Ольга Решетилова в интервью "Украинской правде".

По ее словам, "мы уже в той точке, когда имеем кризис в вопросе мобилизации".

"Сейчас мы ищем путь правильной коммуникации с частью общества, которая самоустранилась от защиты государства. Государство ищет эти пути, а общество со своей стороны должно вспомнить о своей ответственности. По моему мнению, это дело не только полиции, Министерства обороны, командования Сухопутных войск. медиа, общественный сектор должны помогать правильно отстроить эту коммуникацию. В информационном поле явно крены в сторону людей, которые сейчас не на службе. По подсчетам Министерства обороны, 1,6 миллиона человек — это люди, которые сейчас могут пополнить войско. Очевидно, что тогда могла происходить ротация", — заявила Решетилова.

Відео дня

Также омбудсмен отметила, что если бы с самого начала в Украине бы придерживались закона ситуация не была бы такой.

"Принудительная мобилизация — несвойственная функция для ТЦК и СП. Если бы с самого начала мы придерживались того, что прописано в законе, и доставкой нарушителей занималась полиция, органы местного самоуправления, руководители государственных и негосударственных учреждений, организаций, компаний и т.д., мне кажется, что мы могли бы избежать очень многих проблем. Но нужно было время, чтобы к этому прийти", — сказала она.

Также она заявила, что в Офисе военного омбудсмена поддерживают идею о разделении функций ТЦК и СП и внесли свои предложения для Минобороны.

"У ТЦК кроме мобилизации еще очень много других функций: социальной поддержки, оповещения о потере, организации захоронений, сопровождения семей и т.д. Это огромный объем работы, которую можно забрать с плеч военных и распределить между другими государственными органами", — отметила Ольга Решетилова.

Также вопрос массовой демобилизации украинских военнослужащих сейчас не рассматривается как реалистичный вариант из-за ситуации на фронте и превосходства противника в живой силе. В то же время власть работает над возможными изменениями в правила прохождения службы, которые могли бы в будущем определить более четкие сроки и условия отдыха для военных. В частности, народный депутат и член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский объяснил, что российская армия продолжает наращивать свои силы.