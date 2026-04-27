Криза мобілізації: військова омбудсменка назвала кількість "ухилянтів" в Україні

В Офіс військового омбудсмана запропонували свою концепцію щодо мобілізації в країні, зокрема, в частині розділення функцій ТЦК та СП.

Міноборони України оцінює кількість "ухилянтів", які підлягають призову, у 1,6 млн осіб. Таку заяву зробила очільниця Офісу військового омбудсмана Ольга Решетилова в інтерв'ю "Українській правді".

За її словами, "ми вже в тій точці, коли маємо кризу в питанні мобілізації".

"Зараз ми шукаємо шлях правильної комунікації із частиною суспільства, яка самоусунулася від захисту держави. Держава шукає ці шляхи, а суспільство зі свого боку має згадати про свою відповідальність. На мою думку, це справа не лише поліції, Міністерства оборони, командування Сухопутних військ. медіа, громадський сектор мають допомагати правильно відбудувати цю комунікацію. В інформаційному полі явно крени у бік людей, які зараз не на службі. За підрахунками Міністерства оборони, 1,6 мільйона людей – це люди, які зараз можуть поповнити військо. Очевидно, що тоді могла відбуватися ротація", — заявила Решетилова.

Реформа мобілізації в Україні: що відомо

Також омбудсменка зазналича, що якби із самого початку в Україні б дотримувалися закону ситуація не була б такою.

"Примусова мобілізація – невластива функція для ТЦК та СП. Якби з самого початку ми притримувалися того, що прописано в законі, і доправленням порушників займалася поліція, органи місцевого самоврядування, керівники державних і недержавних установ, організацій, компаній і т.д., мені здається, що ми могли б уникнути дуже багатьох проблем. Але потрібен був час, щоб до цього прийти", — сказала вона.

Також вона заявила, що в Офісі військового омбудсмана підтримують ідею щодо розділення функцій ТЦК та СП та внесли свої пропозиції для Міноборони.

"У ТЦК окрім мобілізації ще дуже багато інших функцій: соціальної підтримки, сповіщення про втрату, організації поховань, супроводу родин і т.д. Це величезний обсяг роботи, яку можна забрати з плечей військових і розподілити між іншими державними органами", — зазначила Ольга Решетилова.

Нагадаємо, що аійськова омбудсменка Ольга Решетилова розповіла про перевірку 225-го окремого штурмового полку та 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Також Ольга Решетилова вважає, що в Україні не варто створювати окремий рід штурмових військ насамперед через те, що такі підрозділи "завжди залишаються в зоні ризику", бо весь час є спокуса десь "перегнути з дисципліною", застосувати фізичне чи психологічне насилля.

Також питання масової демобілізації українських військовослужбовців нині не розглядається як реалістичний варіант через ситуацію на фронті та перевагу противника в живій силі. Водночас влада працює над можливими змінами до правил проходження служби, які могли б у майбутньому визначити більш чіткі терміни та умови відпочинку для військових. Зокрема, народний депутат і член комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський пояснив, що російська армія продовжує нарощувати свої сили.