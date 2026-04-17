Смерті бійців у полку "Скеля": військова омбудсменка розповіла про перевірки та реакцію Сирського

Військова омбудсменка Ольга Решетилова розповіла про перевірку 225-го окремого штурмового полку та 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Вона розповіла більше деталей щодо інцидентів зі смертями бійців від хвороб. Військова омбудсменка озвучила їх в інтерв’ю журналістці "Громадського радіо" Ірині Сампан, яка веде проєкт "На лінії вогню".

Решетілова розповіла про перевірки в 225-му та 425-му ОШП

Зокрема, Ольга Решетилова вважає, що в Україні не варто створювати окремий рід штурмових військ насамперед через те, що такі підрозділи "завжди залишаються в зоні ризику", бо весь час є спокуса десь "перегнути з дисципліною", застосувати фізичне чи психологічне насилля.

Одним із ключових запитань журналістки було, чи дійсно все, про що пишуть журналісти, говорять військовослужбовці, командири у відставці, ті командири, які стояли разом зі "Скелею" і 225 ОШП, є правдою.

"Насправді, цим двом підрозділам, про які всі найбільше говорять, а це 425-й окремий штурмовий і 225-й окремий штурмовий полки, ми в Офісі військового омбудсмана приділяємо дуже багато уваги. І для мене це був навіть певного роду виклик роботи з підрозділами, в яких справді занадто жорстка дисципліна, справді наявні порушення прав військовослужбовців. Ми живемо практично в цьому підрозділі, щоб бачити на свої очі, що там відбувається. Підрозділ великий, це правда, і один, і другий. У нас є трійка лідерів по скаргах, і це все підрозділи, у яких понад 10 тисяч особового складу. Це підрозділи, де посилена дисципліна. І тут наша задача проконтролювати, щоб вони не переходили в межу", — розповіла вона.

Смерть бійців полку "Скеля" від пневмонії: що відомо

Також вона розповіла нові подробиці щодо смерті військовослужбовців від пневмонії в одному із підрозділів "Скеля". За її словами, розслідування у цій справі все ще триває.

"Вони померли не у військовій частині, а вже в лікарнях. І ми зараз намагаємося покроково з'ясувати, що ж відбулося з ними. Саме ці смерті сталися в лютому та на початку березня. Але тоді масово люди хворіли на пневмонії в Україні загалом. Ми ще досліджуємо це питання. Зокрема говоримо з лікарями медичного закладу, оскільки один військовослужбовець, який помер в лікарні — перший випадок, який став відомий — помер майже через тиждень після госпіталізації. Тобто важко сказати, чи пізно, чи не пізно. Ми не медики, нам треба залучати експертів ще додатково, щоб зрозуміти це", — заявила вона.

За її словами, комунікація з полком "Скеля" та її офісом покращилася.

"У нас зі "Скелею", наприклад, рекорд по опрацюванню скарги – 47 хвилин. За 47 хвилин вони звільнили людину, яка була мобілізована фактично непридатною. Вони реагують миттєво. Вони відкриті, принаймні вони це максимально демонструють. Я сподіваюся, що вже за деякий час ми побачимо результат", — каже Ольга Решетилова.

Реакція Сирського на проблеми із полком "Скеля"

За її словами, Олександр Сирський про таку кількість порушень скандалів, що пов'язані із 425 ОШП "Скеля" і 225 ОШП, знає, але конкретної зустрічі, що була б присвячена цій ситуації, не було.

"Не було якоїсь там зустрічі прямо присвяченої штурмовим підрозділам, але ми час від часу говоримо, проговорюємо проблеми. І він неодноразово включався, коли я йому наголошувала на якихось проблемах, на конкретних порушеннях прав. І я думаю, що їхня взаємодія з нами йде від головкома. Сама ідея в тому, що Офіс військового омбудсмана має максимально працювати з цими підрозділами. Але конкретно ми це не проговорювали", — розповіла вона.

Інциденти в полку "Скеля": що відомо

Нагадаємо, що у навчальних центрах Збройних Сил України серед мобілізованих фіксували випадки пневмонії та інших респіраторних захворювань, через що деякі бійці помирали ще до відправлення на фронт.

У полку "Скеля" провели перевірку умов перебування та медичного забезпечення — порушень з боку медиків чи командування не виявили, проте посилили профілактичні заходи та контроль за станом здоров’я військових.

Також Фокус писав, що радник міністра оборони Сергій Стерненко у березні звинуватив підрозділ 425-го полку "Скеля" у відправці військових на провальний штурм у Покровську, який призвів до значних втрат. Однак у полку "Скеля" ці звинувачення відкинули та пояснили, що контратака передбачала мінімальні втрати.