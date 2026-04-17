Смерти бойцов в полку "Скала": военный омбудсмен рассказала о проверках и реакции Сырского

Военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала о проверке 225-го отдельного штурмового полка и 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Она рассказала больше деталей относительно инцидентов со смертями бойцов от болезней. Военный омбудсмен озвучила их в интервью журналистке "Громадського радіо" Ирине Сампан, которая ведет проект"На линии огня".

Решетилова рассказала о проверках в 225-м и 425-м ОШП

В частности, Ольга Решетилова считает, что в Украине не стоит создавать отдельный род штурмовых войск прежде всего потому, что такие подразделения "всегда остаются в зоне риска", потому что все время есть соблазн где-то "перегнуть с дисциплиной", применить физическое или психологическое насилие.

Одним из ключевых вопросов журналистки было, действительно ли все, о чем пишут журналисты, говорят военнослужащие, командиры в отставке, те командиры, которые стояли вместе со "Скалой" и 225 ОШП, является правдой.

"На самом деле, этим двум подразделениям, о которых все больше всего говорят, а это 425-й отдельный штурмовой и 225-й отдельный штурмовой полки, мы в Офисе военного омбудсмена уделяем очень много внимания. И для меня это был даже определенного рода вызов работы с подразделениями, в которых действительно слишком жесткая дисциплина, действительно имеются нарушения прав военнослужащих. Мы живем практически в этом подразделении, чтобы видеть своими глазами, что там происходит. Подразделение большое, это правда, и одно, и второе. У нас есть тройка лидеров по жалобам, и это все подразделения, в которых более 10 тысяч личного состава. Это подразделения, где усиленная дисциплина. И здесь наша задача проконтролировать, чтобы они не переходили в черту", — рассказала она.

Смерть бойцов полка "Скала" от пневмонии: что известно

Также она рассказала новые подробности о смерти военнослужащих от пневмонии в одном из подразделений "Скала". По ее словам, расследование по этому делу все еще продолжается.

"Они умерли не в воинской части, а уже в больницах. И мы сейчас пытаемся пошагово выяснить, что же произошло с ними. Именно эти смерти произошли в феврале и в начале марта. Но тогда массово люди болели пневмонией в Украине в целом. Мы еще исследуем этот вопрос. В частности говорим с врачами медицинского учреждения, поскольку один военнослужащий, который умер в больнице — первый случай, который стал известен — умер почти через неделю после госпитализации. То есть трудно сказать, поздно или не поздно. Мы не медики, нам надо привлекать экспертов еще дополнительно, чтобы понять это", — заявила она.

По ее словам, коммуникация с полком "Скала" и ее офисом улучшилась.

"У нас со "Скалой", например, рекорд по обработке жалобы — 47 минут. За 47 минут они уволили человека, который был мобилизован фактически непригодным. Они реагируют мгновенно. Они открыты, по крайней мере они это максимально демонстрируют. Я надеюсь, что уже через некоторое время мы увидим результат", — говорит Ольга Решетилова.

Реакция Сырского на проблемы с полком "Скала"

По ее словам, Александр Сырский о таком количестве нарушений скандалов, связанных с 425 ОШП "Скала" и 225 ОШП, знает, но конкретной встречи, которая была бы посвящена этой ситуации, не было.

"Не было какой-то там встречи прямо посвященной штурмовым подразделениям, но мы время от времени говорим, проговариваем проблемы. И он неоднократно включался, когда я ему подчеркивала какие-то проблемы, конкретные нарушения прав. И я думаю, что их взаимодействие с нами идет от главкома. Сама идея в том, что Офис военного омбудсмена должен максимально работать с этими подразделениями. Но конкретно мы это не проговаривали", — рассказала она.

Инциденты в полку "Скала": что известно

Напомним, что в учебных центрах Вооруженных Сил Украины среди мобилизованных фиксировали случаи пневмонии и других респираторных заболеваний, из-за чего некоторые бойцы умирали еще до отправки на фронт.

В полку "Скала" провели проверку условий пребывания и медицинского обеспечения — нарушений со стороны медиков или командования не обнаружили, однако усилили профилактические мероприятия и контроль за состоянием здоровья военных.

Также Фокус писал, что советник министра обороны Сергей Стерненко в марте обвинил подразделение 425-го полка "Скала" в отправке военных на провальный штурм в Покровске, который привел к значительным потерям. Однако в полку "Скала" эти обвинения отвергли и объяснили, что контратака предусматривала минимальные потери.