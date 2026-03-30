Мобилизованные не доезжают до фронта: в полку "Скала" умерли от болезней трое бойцов, — "Суспільне"

В учебных центрах Вооруженных Сил Украины фиксируют случаи заболеваний среди мобилизованных военных, в частности пневмонией и другими респираторными инфекциями. Часть бойцов умирает еще до отправки на фронт, что вызывает дискуссии относительно условий пребывания и уровня медицинского обеспечения.

В подразделениях базовой общей военной подготовки (БОВП) фиксируются случаи, когда военные умирают от болезней, не доезжая до фронта, сообщило "Суспільне".

Виталия Салтана мобилизовали 26 января 2026 года, а уже через несколько дней он начал жаловаться на плохое самочувствие. По словам его близких, медицинская помощь была недостаточной, и в больницу его доставили уже в критическом состоянии. Он умер в реанимации 22 февраля в возрасте 34 лет.

Другой военный, Андрей Чередниченко, заболел почти сразу после мобилизации. Он больше недели чувствовал себя плохо, но в больницу его не госпитализировали вовремя. В результате мужчина умер в машине скорой помощи через три недели после призыва.

Відео дня

Дмитрия Иванченко мобилизовали 6 января. В конце месяца его госпитализировали с пневмонией, однако состояние быстро ухудшилось. После введения в медикаментозный сон он так и не пришел в сознание и умер 8 февраля.

Родственники погибших ставят под сомнение своевременность медицинской помощи и спрашивают, почему их близких госпитализировали уже в тяжелом состоянии. По факту смерти Виталия Салтана открыто уголовное производство, однако по состоянию на конец марта полноценное расследование еще не началось.

В ГБР сообщили, что за январь-февраль 2026 года получили шесть обращений относительно ненадлежащего медицинского обеспечения в учебных центрах, два из которых касаются летальных случаев.

Что говорят в полку "Скала"

"Возбудителем пневмонии точно не стало подразделение. Откуда взялась пневмония? В воинскую часть попадают новоприбывшие из гражданской жизни. Общая эпидемическая ситуация совпала с сезоном болезней. Никакого превышения показателей по сравнению с гражданскими нет", — объяснял во время пресс-конференции "Скалы" временно исполняющий обязанности начальника медчасти Юрий Подгорный.

В то же время в самом подразделении "Скала" отмечают, что инициировали проверку условий пребывания военных. По ее результатам были даны рекомендации по улучшению санитарных условий, однако нарушений в действиях медиков не зафиксировали. В командовании Сухопутных войск также подтвердили, что проверка не выявила ненадлежащих действий со стороны медицинского персонала или командования. В то же время после этих случаев был усилен медицинский контроль, увеличено количество осмотров и профилактических мероприятий.

По словам военных медиков, в зимний период наблюдался рост заболеваемости респираторными инфекциями из-за скученности людей, стресса и сезонного фактора. В частях новобранцы часто проживают в больших группах, что способствует распространению инфекций.

"К нам приезжали медики из Сухопутных войск, они вместе работали. Каких-то замечаний или по недостаточному количеству лекарств, или по некачественным условиям проживания, или по медперсоналу нашего подразделения не было. Все было согласно-соответственно действующему законодательству. То, что в условиях войны может быть сделано, было сделано", — сообщил во время пресс-конференции заместитель командира полка Константин Русанов.

Аналитики также отмечают, что проблема носит системный характер. В учебных центрах не хватает мест для изоляции больных, медицинского персонала и ресурсов. Кроме того, иногда госпитали не могут принять пациентов из-за ограниченного количества мест или недостаточной тяжести состояния, из-за чего их возвращают обратно в части.

Родственники погибших продолжают требовать расследования и объяснений относительно обстоятельств смерти своих близких. Некоторые дела находятся в прокуратуре и на этапе судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, что в Верховной Раде обсуждают идею привлечения полиции к задержанию военнообязанных вместо ТЦК. О такой возможности заявлял нардеп Роман Костенко, отметив, что это может изменить подход к мобилизации. Он также отмечал, что МВД может не поддержать такую инициативу.

Ранее мы также информировали, что вопрос мобилизации женщин в Украине пока не рассматривается как обязательный. Власти не планируют вводить принудительный призыв для женщин, а речь идет только о добровольной службе. В то же время тема мобилизации в целом остается предметом дискуссий и возможных изменений.