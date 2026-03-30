Мобілізовані не доїжджають до фронту: в полку "Скеля" померли від хвороб троє бійців, — "Суспільне"

У навчальних центрах Збройних Сил України фіксують випадки захворювань серед мобілізованих військових, зокрема на пневмонію та інші респіраторні інфекції. Частина бійців помирає ще до відправлення на фронт, що викликає дискусії щодо умов перебування та рівня медичного забезпечення.

У підрозділах базової загальної військової підготовки (БЗВП) фіксуються випадки, коли військові помирають від хвороб, не доїжджаючи до фронту, повідомило "Суспільне".

Віталія Салтана мобілізували 26 січня 2026 року, а вже за кілька днів він почав скаржитися на погане самопочуття. За словами його близьких, медична допомога була недостатньою, і до лікарні його доставили вже у критичному стані. Він помер у реанімації 22 лютого у віці 34 років.

Інший військовий, Андрій Чередніченко, захворів майже одразу після мобілізації. Він понад тиждень почувався погано, але до лікарні його не госпіталізували вчасно. У результаті чоловік помер у машині швидкої допомоги через три тижні після призову.

Дмитра Іванченка мобілізували 6 січня. Наприкінці місяця його госпіталізували з пневмонією, однак стан швидко погіршився. Після введення у медикаментозний сон він так і не прийшов до тями й помер 8 лютого.

Родичі загиблих ставлять під сумнів своєчасність медичної допомоги та запитують, чому їхніх близьких госпіталізували вже у важкому стані. За фактом смерті Віталія Салтана відкрито кримінальне провадження, однак станом на кінець березня повноцінне розслідування ще не розпочалося.

У ДБР повідомили, що за січень–лютий 2026 року отримали шість звернень щодо неналежного медичного забезпечення в навчальних центрах, два з яких стосуються летальних випадків.

Що кажуть у полку "Скеля"

"Збудником пневмонії точно не став підрозділ. Звідки взялася пневмонія? До військової частини потрапляють новоприбулі з цивільного життя. Загальна епідемічна ситуація збіглася з сезоном хвороб. Жодного перевищення показників у порівнянні з цивільними немає", — пояснював під час пресконференції "Скелі" тимчасовий виконувач обовʼязків начальника медчастини Юрій Підгірний.

Водночас у самому підрозділі "Скеля" зазначають, що ініціювали перевірку умов перебування військових. За її результатами були надані рекомендації щодо покращення санітарних умов, однак порушень у діях медиків не зафіксували. У Командуванні Сухопутних військ також підтвердили, що перевірка не виявила неналежних дій з боку медичного персоналу чи командування. Водночас після цих випадків було посилено медичний контроль, збільшено кількість оглядів і профілактичних заходів.

За словами військових медиків, у зимовий період спостерігалося зростання захворюваності на респіраторні інфекції через скупченість людей, стрес і сезонний фактор. У частинах новобранці часто проживають у великих групах, що сприяє поширенню інфекцій.

"До нас приїжджали медики з Сухопутних військ, вони разом працювали. Якихось зауважень чи щодо недостатньої кількості ліків, чи щодо неякісних умов проживання, чи щодо до медперсоналу нашого підрозділу не було. Все було згідно-відповідно чинному законодавству. Те, що в умовах війни може бути зроблено, було зроблено", — повідомив під час пресконференції заступник командира полку Костянтин Русанов.

Аналітики також зазначають, що проблема має системний характер. У навчальних центрах бракує місць для ізоляції хворих, медичного персоналу та ресурсів. Крім того, інколи госпіталі не можуть прийняти пацієнтів через обмежену кількість місць або недостатню тяжкість стану, через що їх повертають назад у частини.

Родичі загиблих продовжують вимагати розслідування та пояснень щодо обставин смерті своїх близьких. Деякі справи перебувають у прокуратурі та на етапі судово-медичних експертиз.

