До 250 тисяч грн на місяць: Рада обговорює підняття зарплат українським військовим, — нардеп

У Раді обговорюють ініціативу щодо збільшення виплат для піхотинців, штурмових підрозділів та десантників.

Адже саме ці військовослужбовці переважно знаходяться на першій лінії бойового зіткнення. Про це розповів нардеп та секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в програмі "Є питання".

Зокрема, нардеп підтвердив, що в контексті реформи мобілізації в Україні у стінах українського парламенту обговорюють пропозицію Генштабу та Міноборони щодо збільшення грошового забезпечення для військових, які перебувають на лінії зіткнення.

"Для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях, тих, хто знаходиться на першій лінії. Так, дійсно, в цих пропозиціях, які я сказав, також пропонують підняти заробітну плату — це для штурмових підрозділів, для десантних підрозділів, для бойових посад, саме рядового, сержантського складу. Ну і для звичайних бригад, як кажуть у них, піхотних, але які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення бойового", — розповів він.

За його словами, цій інціативі може також сприяти той факт, що Україна нещодавно отримала кошти від міжнародних партнерів, які були розблоковані в ЄС.

Реформа мобілізації: що відомо

Нагадаємо, що в рамках реформи мобілізації ТЦК хочуть перейменувати, а їхні функції розділити на призов та соціальні. Замість ТЦК в Україні може з'явитися "Офіс призову" або "Офіс комплектування". Про це повідомляв нардеп Роман Костенко.

Міноборони України оцінює кількість "ухилянтів", які підлягають призову, у 1,6 млн осіб. Таку заяву зробила очільниця Офісу військового омбудсмана Ольга Решетилова в інтерв'ю "Українській правді". Також вона заявила, що в Офісі військового омбудсмана підтримують ідею щодо розділення функцій ТЦК та СП та внесли свої пропозиції для Міноборони.