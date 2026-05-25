Будуть дуже серйозні зміни: Стерненко розповів, що станеться з мобілізацією в Україні

В Україні стартує масштабна реформа армії, яка відбуватиметься щонайменше у два етапи. Перший із них розпочнеться вже в червні.

Він стосуватиметься грошового забезпечення військовослужбовців, і передбачається, що українські піхотинці отримуватимуть у рази більше грошей, ніж зараз, повідомив радник міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко. Також зростуть зарплати військових загалом. Його заяву опублікував канал "Новини.LIVE".

Стерненко також анонсував систему контрактів, яка працюватиме.

"Повинні встановитися, я зараз так обережно кажу, але не те, щоб там навіть строки служби, а можливість демобілізуватися в порядку черговості, залежно від того, коли людина почала службу. Тобто ті, хто почав раніше, у них буде першочергове право на демобілізацію", — каже він.

Другий етап реформи стосуватиметься мобілізації і розпочнеться він трохи пізніше:

"Я бачу щодня новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але щодо мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз".

Деталей Стерненко розкривати не став, зазначивши лише, що для того, аби все відбулося правильно, "треба помовчати до моменту, поки все почнеться". Волонтер лише поділився, що до Сил оборони залучатимуть більше іноземців.

За його словами, реформа армії — фокус №1 команди Міноборони наразі.

Щодо супротивника, то Стерненко запевнив, що він отримуватиме "все більше і більше глибоких ударів":

"Думаю, що щонайменше вдвічі до кінця цього року українські атаки зростуть по території так званої РФ".

Не оминув він увагою і зміну суспільних настроїв у Росії, зокрема, економічні проблеми, невдоволення діями влади через блокування інтернету і соцмереж, а також зростаюче невдоволення війною.

"Навіть у глибоко зацензурованих результатах російських соцопитувань росіяни зараз уперше від початку повномасштабного вторгнення не підтримують війну і незадоволені поточною ситуацією більше, ніж підтримують і задоволені", — каже Сетрненко.

Нагадаємо, за словами юристів, нові правила, прописані у військовій реформі, можуть створити ризик нерівності між контрактниками та мобілізованими, які не підпишуть контракт.

Також повідомлялося, що в Україні розглядається можливість істотно збільшити виплати військовим. Зокрема, базова щомісячна виплата може зрости до 30 тис. грн.