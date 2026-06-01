ТЦК розформують, зарплати до 350 тисяч: з 1 червня розкажуть про реформи в ЗСУ, — нардепка (відео)

Народна депутатка партії "Голос" Соломія Бобровська розповіла про презентацію реформи в армії, яку Міністерство оборони України провело парламентарям тижнем раніше. З її слів, решта громадян дізнають деталі з 1 червня. Реформа відбуватиметься у два етапи: на першому ітиметься про впорядкування служби, на другому — про систему мобілізації та військкомати.

Міноборони розповіло про "візію першого етапу реформ", який стосується війська, а не терцентрів комплектування чи ухилянтів, пролунало у коментарі Бобровської медіа "Говорить Великий Львів". Згідно з концепцією, озвученою нардепам, зарплати бійців зростуть на 10 тисяч гривень, а за 30 днів "на нулі" вони отримають понад 350 тис. грн. Крім того, стало відомо про плани Міноборони на ТЦК, які планують "розчленувати".

Реформа в армії — пояснення Бобровської

Одне з питань, про яке згадали в ефірі, стосувалось системи мобілізації, яке викликає багато неформальних суперечок на тлі заяви Буданова, що потрібно її продовжувати, але без порушень. Бобровська сказала, що у цьому питанні є дві сторони — мобілізація з насильством та корупція у цій сфері. Зі слів політикині, є розцінки на те, як "вийти з бусу", є "ганебні висновки ВЛК": тому з ТЦК будуть нові рішення.

"Команда Михайла точно розуміє, що вони більше в такій формі ТЦК не хочуть бачити. І мені видається, що буде "розчленування" їхніх функціональних обов'язків — соціального забезпечення окремо, оповіщення окремо", — наголосила Бобровська.

Нардепка пояснила, що ідеться про процедуру розсилання повісток та примусової доставки людей, які уникають служби.

"Якщо людина не хоче по-хорошому, а варто спробувати по-хорошому, тоді держава буде застосовувати свої санкції, свої заходи примусу для того, щоб людина дійшла до військової служби й замінила тих, хто там з 2022-го року", — заявила вона.

Реформа армії почнеться з питань контрактів, СЗЧ, переведень з бригади в бригаду, з частини в частину, пролунало в ефірі. 1 червня Міноборони публічно розкаже про плани, і про них дізнаються пересічні громадяни та бійці Сил оборон, сказала нардепка. Зміни стосуватимуться піхотинців, командування, бойових командирів, бійців на фронті, на прифронтовій території та у підрозділах логістики. Найперше розв'яжуть питання термінів служби та виплат для піхотних підрозділів.

"Військовослужбовці у першу чергу дізнаються, які контракти їм пропонуються, як вони можуть служити, чи є світло в кінці тунелю з приводу звільнення зі служби й так далі. Варто сказати, що насправді це все виглядає доволі оптимістично", — пояснила Бобровська своє ставлення до ідей Міноборони.

Серед іншого, ітиметься про підвищення зарплат бійцям Сил оборони, уточнила нардепка. Завдяки єврокредиту та деяким змінам в економіці їм підвищать базову зарплату з 20 тис. до 30 тис. Крім того, завдяки підвищенню на 10+ тис. грн зростуть виплати військовим "на першій лінії". Якщо вони перебуватимуть "на нулі", умовно, 30 днів, то отримають понад 350 тис. грн.

Реформа в армії — деталі

Зазначимо, Фокус писав про реформу в армії, яку підготувало Міноборони та почало презентувати нардепам в останній тиждень травня. Міністр оборони Михайло Федоров окремо зустрівся з депутатами різних фракцій та розповів деталі змін у війську. З'ясувалось, що реформа справді почнеться зі зростання виплат та нових контрактів зі скінченими термінами. Другий етап, який стосується мобілізації та ТЦК, стартує з другої половини червня, пояснили нардепи після презентації.

Нагадуємо, 20 травня медіа розповіли про реформу контрактів, як може запровадити головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.