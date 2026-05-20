Від 6 місяців до 3 років: як Сирський хоче перезапустити контрактну армію

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував нові контракти для армії — короткі строки служби для колишніх військових, окремі умови для чинних бійців і довгострокові угоди для новобранців. Фокус з'ясував, чому частина військовослужбовців не хоче підписувати контракти і чи вдасться уникнути проблеми "безстрокової служби", на яку масово скаржаться військові.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував нові форми контрактів для добровольців і діючих військових.

За його словами, один із варіантів передбачає короткий контракт на 6–9 місяців для військових, які раніше звільнилися за станом здоров'я, але хочуть знову повернутися до служби.

Також Сирський зазначив, що, можливо, з'явиться і 10-місячний контракт для військовослужбовців, які служать у цей час.

А ось для добровольців-новобранців планують запровадити контракти терміном на два роки і більше.

"Це, швидше за все, остаточні терміни. Ті, які військові обговорювали, а ми враховували різне бачення, різні підходи. Багато хто хоче саме короткий контракт", — заявив головком.

Відео дня

Також він зазначив, що залишається багато людей, які взагалі не хочуть підписувати контракт, тому для них діятиме правило мобілізації.

Нові терміни служби: хто виграє від підписання контракту

На думку військових, в Україні залишається чимало бійців, які раніше пішли у відставку, але все ще зберігають боєздатність. Йдеться про військових із некритичними проблемами зі здоров'ям — наслідками контузій, травмами спини та іншими пораненнями, після яких вони пройшли лікування і реабілітацію. Багато з них готові знову повернутися в стрій. Саме для таких військовослужбовців варто передбачити можливість коротких контрактів, адже вони вже мають бойовий досвід і залишаються вкрай затребуваними для ЗСУ.

"Я вважаю, що це правильне рішення. Повернутися в армію і продовжувати службу вони не можуть, тому що вони вже за документами комісовані. Зробити для них спецумови, дати їм можливість бути корисними для Батьківщини, якщо вони себе не знайшли на громадянці, — це правильне рішення", — зазначив у коментарі Фокусу командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

Зараз у ЗСУ половина людей служать за контрактом, а половина, яка не підписувала контракт, продовжує служити за мобілізацією, констатує військовий. Тим, хто вимушено мобілізований, дають можливість укласти контракт.

"Найголовніше в цих контрактах — врахувати, що вони не пролонгуються автоматично в період воєнного стану. Ті, хто підписував контракт на рік і на два ще у 2022–2023 роках, досі служать, тому що вони автоматично пролонгуються до особливого розпорядження. Ось цей момент треба врахувати, щоб не було цього дурдому", — підкреслює Ярославський.

Не всім військовослужбовцям вигідно підписувати контракт

Нині укладати контракт із ЗСУ не обов'язково. Ніхто нікого не примушує, зокрема й мобілізованого. Хочеш — підпишеш, хочеш — ні.

"Просто коли ти підписуєш контракт, тобі дають певні "плюшки". Наприклад, якщо ти був поліцейським до цього, і в тебе є поліцейське звання, наприклад, капітан чи майор, ти без різниці приходиш в армію солдатом, якщо в тебе не було військової кафедри. А контракт дає можливість переатестуватися — звання в звання. Тобто дають деякі привілеї для цього", — продовжує Ярославський.

Але є й мінуси. Наприклад, якщо людина — приватний підприємець, потрапила в армію і продовжує вести діяльність. Сім'я живе за кошт бізнесу. Якщо підприємець підпише контракт, то обов'язково має піти зі свого бізнесу. Бо якщо він отримуватиме додаткові гроші — зарплату ЗСУ, на нього вже поширюватимуться закони про корупцію. Тому що контракт — значить, ти служиш у Міністерстві оборони.

"А багато людей кажуть: ну вибачте, але я все життя розвивав бізнес, а потім прийшла війна, і я пішов служити. Чого я буду бізнес свій закривати? Тому вони не підпишуть контракт, їм це не вигідно, і йдуть за мобілізацією. А отже, вони паралельно можуть керувати своїми бізнесами й отримувати прибуток", — пояснює тонкощі контракту військовий.

Звичайно, в ідеалі найкраще залучати за контрактом іноземців, які йдуть воювати за гроші. "І наші чоловіки залишаться цілі й неушкоджені", підкреслює Ярославський.

Контракти ЗСУ: нюанси

За словами військовослужбовців, якщо головнокомандувач уже публічно анонсував нові контракти, значить, механізм їхнього впровадження, ймовірно, давно підготовлений і прорахований. У такому разі на імплементацію може піти не більше місяця. Тим більше що технічно запустити нову контрактну систему нескладно.

Однак юристи попереджають: проблема не в самому запуску контрактів, а в тому, як вони прописані. Сьогодні багато чинних угод фактично не працюють так, як обіцяли людям під час підписання.

"Навіть у контрактах "18-24" наворотили стільки юридичних нюансів, що хлопцям, які вижили і повернулися з фронту, тепер доводиться через суди домагатися обіцяних виплат", — розповідає Фокусу адвокат Олег Леонтьєв.

За його словами, перш ніж вводити нові форми служби, влада має переглянути старі контракти, багато з яких після початку повномасштабної війни фактично стали безстроковими.

"З початку вторгнення так і не зробили систему, в якій військовослужбовець чітко розуміє, скільки саме він має служити. Норми виписані криво, через що люди змушені судитися за виплати. Добре хоч у молодих хлопців за контрактом "18-24" є можливість піти після завершення терміну служби", — зазначає Леонтьєв.

Нагадаємо, в Україні знову заговорили про так зване "платне бронювання" від мобілізації. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15237, який уже отримав назву "Про справедливе бронювання".

А також було анонсовано реформу армії, яка почнеться в червні. Обіцяють збільшити грошове забезпечення. Мінімальна зарплата — не менше 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій — "у рази" більше.