"Відкуп" від армії чи "справедливе бронювання": навіщо Рада знову змінює систему мобілізації

Платне бронювання, служба в резерві замість мобілізації та нові суперечки про "бусифікацію" — у Раді пропонують повністю переписати правила відстрочки від армії. Депутати зареєстрували законопроєкт про так зване "справедливе бронювання", що вже спричинив скандал і звинувачення у спробі узаконити "відкуп" від служби. Фокус розбирався, чи допоможе нова система зробити мобілізацію прозорішою.

В Україні знову заговорили про так зване "платне бронювання" від мобілізації. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15237, який уже отримав назву "Про справедливе бронювання". Документ передбачає, що право на бронь буде можливе лише за умови участі людини в обороні держави — через роботу на критичній інфраструктурі, службу в резерві або спеціальні цільові внески на потреби армії.

Автори ініціативи хочуть вивести систему бронювання з "сірої зони" і закріпити її правила безпосередньо в законі, а не в підзаконних актах Кабміну, які можна швидко змінювати в ручному режимі.

Одним із ключових нововведень може стати відмова від безстрокового бронювання. Згідно з ініціативою, статус заброньованих працівників планують регулярно переглядати на відповідність вимогам закону. У такий спосіб влада хоче уникнути ситуацій, коли відстрочка фактично стає постійною і не залежить від того, чи зберігає людина або підприємство критичну важливість для держави.

Окремо законопроєкт передбачає створення державного Реєстру заброньованих осіб. При цьому дані обіцяють знеособлювати, щоб мінімізувати ризики витоків інформації та підвищити безпеку системи.

Парламентарії пропонують зберегти три основні форми участі заброньованих громадян в обороні країни:

робота на об'єктах критичної інфраструктури;

служба в резерві без тривалого відриву від роботи;

цільові внески на оборону, які вже називають "економічним бронюванням".

Автори документа стверджують, що така модель дасть змогу одночасно підтримати економіку та армію. На їхню думку, цільові внески можуть стати додатковим джерелом фінансування ЗСУ, а обов'язкова участь заброньованих в обороні має зменшити напругу між військовими та цивільними, які продовжують працювати в тилу. Водночас критики ініціативи вже попереджають: ідея "економічного бронювання" ризикує викликати нову хвилю суперечок щодо справедливості мобілізації та рівності обов'язків під час війни.

На думку адвоката Романа Лихачова, в цьому законопроєкті справедливості немає і бути не може. Тому що одні вже служать, а другі відкуповуються. Фіктивне бронювання як було, так і залишиться, і на нього всі закривають очі.

"Якщо держава справді збирається наводити лад у системі бронювання, включно з економічним, вона має відкрито визначити, які галузі та підприємства можуть на нього розраховувати. Ба більше — роботодавці мають прямо вказувати у вакансіях наявність броні. По суті, елементи "економічного бронювання" в Україні вже існують: співробітники фактично платять за можливість отримати відстрочку. Питання лише в тому, що зараз ці гроші йдуть не державі. А влада хоче вибудувати систему так, щоб платити за бронь доводилося офіційно — безпосередньо державі", — говорить Фокусу адвокат.

На думку експерта, зараз в Україні немає прозорого розуміння, скільки саме людей заброньовано і які підприємства отримали статус критично важливих. Адвокат вважає, що реформу потрібно починати саме з прозорих правил та обліку. На його думку, проблема ще й у тому, що подібні ініціативи часто пишуть не юристи, а популісти.

До 8 років в'язниці для ТЦК і ВЛК: чому законопроєкт раптово прибрали з порядку денного

Законопроект уже викликав різку реакцію серед частини депутатів. У коментарі Фокусу народний депутат Максим Бужанський заявив, що під час війни окремі парламентарії зловживають правом законодавчої ініціативи і намагаються хайпувати на болючій темі мобілізації.

За словами Бужанського, у країні справді існує велика кількість проблем із мобілізацією, однак замість системного вирішення деякі депутати "грають на почуттях людей", створюючи очікування швидких змін правил чи нових умов бронювання.

"Це абсолютний набір маячних ідей. Ба більше, складається враження, що автор законопроєкту сам його толком не бачив. Те, що пропонується, — фактично утопія, за якої військовозобов'язаний має ще окремо платити за бронювання. Це максимально невдалий і непристойний хайп на одному з найгостріших питань, яке сьогодні стоїть у країні", — підкреслив нардеп.

До того ж питаннями бронювання займається Кабінет Міністрів, який визначає, кого бронювати і на скільки. А ось питанням із незаконною мобілізацією має займатися Верховна Рада. Але, за словами нардепа, законопроєкт № 12442, що пропонує встановити кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК, а також головами і членами ЛКК, який підготували до другого читання і мали голосувати, — зник із порядку денного.

При тому що законопроєкт розроблено для забезпечення дотримання мобілізаційного законодавства та захисту прав громадян під час мобілізаційних заходів. І передбачає до 8 років позбавлення волі для співробітників ТЦК і членів ЛКК за порушення порядку призову, що призвело до призову громадянина, який не підлягає призову, або до незаконного звільнення громадянина від призову. Тобто він передбачає відповідальність за свої дії. І всього-то потрібно — доповнити Кримінальний кодекс України двома новими статтями:

337-1 "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби";

426-2 "Порушення військовою посадовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу".

А також розширити перелік суб'єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5, і включити до нього голів та їхніх заступників, членів і секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

"Законопроєкт пропонує притягувати до відповідальності співробітників ТЦК за незаконну мобілізацію тих, хто не підлягає мобілізації, і співробітників ЛКК, які досить часто визнають хворих здоровими, і навпаки — коли йдеться про списання генералів із Міноборони, здорових списують як хворих. Я вважаю, що Рада зобов'язана ухвалити його найближчим часом. Він повністю готовий і мав бути ухвалений ще на початку пленарного тижня", — зазначив Бужанський.

До того ж, за словами нардепа, законопроєкт має захистити від самоправства ТЦК і лікарів ЛКК заброньованих громадян і тих, кому згідно із законом призначено відстрочку, але хто все одно був мобілізований примусово.

"Якщо ви заброньовані або маєте законну відстрочку — наприклад, як батько трьох дітей або людина з інвалідністю, — але вас все одно мобілізували, не звернувши уваги на документи, це незаконна мобілізація. І цей законопроєкт спрямований саме на захист від такого свавілля. Те саме стосується ЛКК: якщо людина приходить з однією ногою, а їй пишуть, що в неї дві, — це в'язниця. І якщо генерал Міноборони приходить із двома ногами, а йому раптом пишуть, що в нього одна, щоб списати з армії, — це теж в'язниця. Але зараз цей законопроєкт невигідний, тому його відклали", — резюмує народний депутат.

Що цікаво, найбільшими противниками цього законопроєкту, за словами нардепа, були медики ЛКК і МОЗ, навіть не співробітники ТЦК.

"Простіше зловити на вулиці": чому закон про мобілізацію фактично не працює

У будь-якому разі, проблему мобілізації потрібно було вирішувати давно. У 2024 році набув чинності закон про посилення мобілізації, який мав стати компромісом і скоротити кількість випадків так званої "бусифікації" на вулицях. Для цього військовозобов'язаних зобов'язали зареєструватися в системі "Резерв+" і оновити свої дані.

Ті, хто не виконав ці вимоги, автоматично стають порушниками військового обліку. А за неявку за повісткою передбачено штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо його не сплатити, виконавча служба може заарештувати банківські рахунки боржника.

"І що ми бачимо? За весь 2025 рік — лише 30 тисяч арештів рахунків. ТЦК не розсилають повістки, тому що їм вигідніше ловити людей на вулиці. Ми ставимо запитання міністру оборони: невже ти не розумієш, що відбувається? Не потрібні ніякі нові реформи — потрібно просто виконувати закон, який уже ухвалила Рада, і розібратися, чому він саботується. Я чув від керівників ТЦК, що їм нібито дорого купувати конверти по 80 гривень для розсилки повісток. Простіше зловити людину на вулиці, "запхати", а далі нехай уже адвокати розбираються", — зазначає нардеп.

І, як наголошує Бужанський, саме щоб мобілізація відбувалася цивілізовано, щоб не було бусифікації, депутати мають розглянути законопроєкт № 12442. Він не вимагає перегляду броні, відтермінувань, він має нарешті відновити справедливість.

Тим часом військові заявляють про різке погіршення якості мобілізаційного ресурсу. У підрозділи масово потрапляють люди із серйозними проблемами зі здоров'ям, залежностями або низькою мотивацією, що ускладнює виконання завдань.

