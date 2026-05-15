"Откуп" от армии или "справедливое бронирование": зачем Рада вновь меняет систему мобилизации

Платное бронирование, служба в резерве вместо мобилизации и новые споры о "бусификации" — в Раде предлагают полностью переписать правила отсрочки от армии. Депутаты зарегистрировали законопроект о так называемом "справедливом бронировании", который уже вызвал скандал и обвинения в попытке узаконить "откуп" от службы. Фокус разбирался, поможет ли новая система сделать мобилизацию более прозрачной.

В Украине вновь заговорили о так называемом "платном бронировании" от мобилизации. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15237, который уже получил название "О справедливом бронировании". Документ предусматривает, что право на бронь будет возможно только при условии участия человека в обороне государства — через работу на критической инфраструктуре, службу в резерве или специальные целевые взносы на нужды армии.

Авторы инициативы хотят вывести систему бронирования из "серой зоны" и закрепить её правила непосредственно в законе, а не в подзаконных актах Кабмина, которые можно быстро менять в ручном режиме.

Одним из ключевых нововведений может стать отказ от бессрочного бронирования. Согласно инициативе, статус забронированных работников планируют регулярно пересматривать на соответствие требованиям закона. Таким образом власти хотят избежать ситуаций, когда отсрочка фактически становится постоянной и не зависит от того, сохраняет ли человек или предприятие критическую важность для государства.

Отдельно законопроект предусматривает создание государственного Реестра забронированных лиц. При этом данные обещают обезличивать, чтобы минимизировать риски утечек информации и повысить безопасность системы.

Парламентарии предлагают сохранить три основные формы участия забронированных граждан в обороне страны:

работа на объектах критической инфраструктуры;

служба в резерве без длительного отрыва от работы;

целевые взносы на оборону, которые уже называют "экономическим бронированием".

Авторы документа утверждают, что такая модель позволит одновременно поддержать экономику и армию. По их мнению, целевые взносы могут стать дополнительным источником финансирования ВСУ, а обязательное участие забронированных в обороне должно снизить напряжение между военными и гражданскими, которые продолжают работать в тылу. В то же время критики инициативы уже предупреждают: идея "экономического бронирования" рискует вызвать новую волну споров о справедливости мобилизации и равенстве обязанностей во время войны.

По мнению адвоката Романа Лихачёва, в данном законопроекте справедливости нет и быть не может. Потому что одни уже служат, а вторые откупаются. Фиктивное бронирование как было, так и останется, и на него все закрывают глаза.

"Если государство действительно собирается наводить порядок в системе бронирования, включая экономическое, оно должно открыто определить, какие отрасли и предприятия могут на него рассчитывать. Более того — работодатели должны прямо указывать в вакансиях наличие брони. По сути, элементы “экономического бронирования” в Украине уже существуют: сотрудники фактически платят за возможность получить отсрочку. Вопрос лишь в том, что сейчас эти деньги идут не государству. А власти хотят выстроить систему так, чтобы платить за бронь, приходилось официально — напрямую государству", — говорит Фокусу адвокат.

По мнению эксперта, сейчас в Украине нет прозрачного понимания, сколько именно людей забронировано и какие предприятия получили статус критически важных. Адвокат считает, что реформу нужно начинать именно с прозрачных правил и учета. По его мнению, проблема ещё и в том, что подобные инициативы часто пишут не юристы, а популисты.

До 8 лет тюрьмы для ТЦК и ВВК: почему законопроект внезапно убрали из повестки

Законопроект уже вызвал резкую реакцию среди части депутатов. В комментарии Фокусу народный депутат Максим Бужанский заявил, что во время войны отдельные парламентарии злоупотребляют правом законодательной инициативы и пытаются хайповать на болезненной теме мобилизации.

По словам Бужанского, в стране действительно существует большое количество проблем с мобилизацией, однако вместо системного решения некоторые депутаты "играют на чувствах людей", создавая ожидания быстрых изменений правил или новых условий бронирования.

"Это абсолютный набор бредовых идей. Более того, создаётся впечатление, что автор законопроекта сам его толком не видел. То, что предлагается, — фактически утопия, при которой военнообязанный должен ещё отдельно платить за бронирование. Это максимально неудачный и неприличный хайп на одном из самых острых вопросов, который сегодня стоит в стране", — подчеркнул нардеп.

К тому же вопросами бронирования занимается Кабинет Министров, который обозначает, кого бронировать и на сколько. А вот вопросом с незаконной мобилизацией должна заниматься Верховная Рада. Но, по словам нардепа, законопроект № 12442, предлагающий установить уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершённые руководителями ТЦК, а также председателями и членами ВВК, который подготовили ко второму чтению и должны были голосовать — исчез из повестки дня.

При том что законопроект разработан для обеспечения соблюдения мобилизационного законодательства и защиты прав граждан во время мобилизационных мероприятий. И предусматривает до 8 лет лишения свободы для сотрудников ТЦК и членов ВВК за нарушение порядка призыва, которое привело к призыву гражданина, не подлежащего призыву, или к незаконному освобождению гражданина от призыва. То есть он предусматривает ответственность за свои действия. И всего-то нужно — дополнить Уголовный кодекс Украины двумя новыми статьями:

337-1 "Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности по состоянию здоровья к военной службе";

426-2 "Нарушение военным должностным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу".

А также расширить перечень субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 368-5, и включить в него председателей и их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-лётных комиссий.

"Законопроект предлагает привлекать к ответственности сотрудников ТЦК за незаконную мобилизацию тех, кто не подлежит мобилизации, и сотрудников ВВК, которые достаточно часто признают больных здоровыми, и наоборот — когда речь идёт о списании генералов из Минобороны, здоровых списывают как больных. Я считаю, что Рада обязана принять его в ближайшее время. Он полностью готов и должен был быть принят ещё в начале пленарной недели", — отметил Бужанский.

К тому же, по словам нардепа, законопроект должен защитить от самоуправства ТЦК и врачей ВВК забронированных граждан и тех, кому по закону положена отсрочка, но кто всё равно был мобилизован принудительно.

"Если вы забронированы или имеете законную отсрочку — например, как отец троих детей или человек с инвалидностью, — но вас всё равно мобилизовали, не обратив внимания на документы, это незаконная мобилизация. И данный законопроект направлен именно на защиту от такого произвола. То же касается ВВК: если человек приходит с одной ногой, а ему пишут, что у него две, — это тюрьма. И если генерал Минобороны приходит с двумя ногами, а ему вдруг пишут, что у него одна, чтобы списать из армии, — это тоже тюрьма. Но сейчас этот законопроект невыгоден, поэтому его отложили", — резюмирует народный депутат.

Что интересно, самыми большими противниками этого законопроекта, по словам нардепа, были медики ВВК и Минздрав, даже не сотрудники ТЦК.

"Проще поймать на улице": почему закон о мобилизации фактически не работает

В любом случае, проблему мобилизации нужно было решать давно. В 2024 году вступил в силу закон об усилении мобилизации, который должен был стать компромиссом и сократить количество случаев так называемой "бусификации" на улицах. Для этого военнообязанных обязали зарегистрироваться в системе "Резерв+" и обновить свои данные.

Те, кто не выполнил эти требования, автоматически становятся нарушителями воинского учёта. А за неявку по повестке предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Если его не оплатить, исполнительная служба может арестовать банковские счета должника.

"И что мы видим? За весь 2025 год — всего 30 тысяч арестов счетов. ТЦК не рассылают повестки, потому что им выгоднее ловить людей на улице. Мы задаём вопрос министру обороны: неужели ты не понимаешь, что происходит? Не нужны никакие новые реформы — нужно просто выполнять закон, который уже приняла Рада, и разобраться, почему он саботируется. Я слышал от руководителей ТЦК, что им якобы дорого покупать конверты по 80 гривен для рассылки повесток. Проще поймать человека на улице, "запихнуть", а дальше пусть уже адвокаты разбираются", — отмечает нардеп.

И, как подчеркивает Бужанский, именно чтобы мобилизация проходила цивилизованно, чтобы не было бусификации, депутаты должны рассмотреть законопроект № 12442. Он не требует пересмотра брони, отсрочек, он должен наконец-то восстановить справедливость.

Тем временем военные заявляют о резком ухудшении качества мобилизационного ресурса. В подразделения массово попадают люди с серьезными проблемами со здоровьем, зависимостями или низкой мотивацией, что затрудняет выполнение задач.

