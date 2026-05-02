В Украине военные ТЦК будут проверять "качков" в спортзалах, — Гудименко

Мобилизация должна стать тотальной, но четкой, считает представитель совещательного органа при Минобороны. Оборонное ведомство сейчас предоставило для решения две важные задачи.

Военные территориальных центров комплектации и социальной поддержки будут осуществлять рейды по спортклубам и залам. Об этом Radio NV рассказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественного совета по вопросам борьбы с коррупцией при МОУ Юрий Гудименко.

Он отметил, что оборонное ведомство работает над вопросом фиктивно забронированных граждан.

"Полностью заполнены... спортивные залы какими-то качками, которые, очевидно, кем-то забронированы, но сейчас они не на работе", — рассказал он.

Также он сообщил, что одновременно МОУ собирается навести порядок с ТЦК, которые превышают полномочия и попадают в скандалы.

Юрий Гудименко кроме того считает, что Украина должна вербовать в армию как можно больше иностранцев, которые бы, при необходимости, получали гражданство и, учитывая демографический кризис, оставались в стране.

"Мне бы хотелось, чтобы рабочие места все же занимали люди, которые воевали за нас, а не просто приехали сюда потому, что у них что у них в стране хуже, чем у нас сейчас", — пояснил свою позицию глава ОАС МОУ.

Напомним, на фоне дефицита личного состава в армии украинская власть не исключает возможность пересмотра подходов к бронированию, поскольку работники предприятий сейчас рассматриваются как вероятный ресурс для пополнения рядов ВСУ.

Фокус писал, что в Раде заговорили о пересмотре правил бронирования из-за злоупотреблений. Но пока официальных решений нет.