"Не от хорошей жизни": работников критических предприятий могут лишить "брони", — нардеп

На фоне дефицита личного состава в армии украинская власть не исключает возможность пересмотра подходов к бронированию. Работники предприятий сейчас рассматриваются как вероятный ресурс для пополнения рядов ВСУ.

Зимой, во время критической ситуации с энергетикой, правительство пыталось сохранить специалистов критических отраслей. Об этом во время эфира Новини.Live рассказал народный депутат Сергей Нагорняк.

Впрочем, по его словам, украинское войско длительное время страдает от нехватки личного состава и частичное снятие бронирования с работников предприятий является одним из возможных вариантов комплектования.

"Не от хорошей жизни такие решения принимает правительство", — пояснил избранник.

Он отметил, что на предприятиях работают квалифицированные специалисты без ограничений по здоровью и в армии рассматривают таких людей как мобилизационный ресурс.

Напомним, из-за злоупотреблений систему бронирования работников в Украине могут пересмотреть. В Раде хотят, чтобы подход к этому процессу был прозрачным, сбалансированным и не навредил критически важным отраслям экономики.

В марте 2026 года украинские топ-чиновники начали говорить о реформе мобилизации. Первым обещают ввести постоянные сроки службы для пехотинцев и штурмовиков. Также обсуждается поднятие зарплат украинским военным, в частности пехотинцам штурмовых подразделений и десантникам.