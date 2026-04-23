Отправить людей в ВСУ вместо своих работников: в Раде анонсировали изменения в бронирование

В Верховной Раде хотят существенно изменить систему бронирования работников на предприятии, чтобы "навести там порядок". Одна из идей, которая сейчас обсуждается на уровне подкомитетов — обязать предприятия, которые бронируют своих сотрудников, отправлять по несколько человек вместо каждого забронированного работника.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

В то же время он заявил, что не поддерживает экономическое бронирование для людей, ведь принцип платы за получение права на бронирование нарушает конституционный принцип равенства.

Изменений подходов к бронированию не будет

Вениславский пояснил, что менять подходы к бронированию от мобилизации речь не идет. В частности, он отметил, что некоторые предприятия, которые подпадают под критерии критичности, могут забронировать до 50% военнообязанных, однако хотят забрноюваты больше.

Відео дня

"Если определенный бизнес малый, средний, большой, без разницы, хочет дополнительно к тем квотам, которые предусмотрены законом о мобилизационной подготовке, мобилизации и к критериям бронирования, забронировать еще какую-то категорию лиц, то это должно быть не просто так", — пояснил он.

Он убежден, что более эффективным будет не экономическое бронирование, а система, когда бизнес, который хочет забронировать людей, должен предоставить альтернативу в виде других военнослужащих ВСУ или других составляющих секторов безопасности обороны, которые придут на замену тому, кого они хотят забронировать.

Существует ли законопроект об изменении бронирования

В то же время нардеп подчеркнул, что это лишь одна из идей, которую озвучили на заседании подкомитетов Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки на прошлой неделе.

"Тогда было озвучено, что бизнес готов к тому, чтобы финансировать привлечение таких военнообязанных или военнослужащих для того, чтобы иметь право дополнительно забронировать какую-то категорию лиц. Поэтому я считаю, что это абсолютно правильная идея. Если предприятие хочет дополнительно иметь забронированных там два-три человека, то оно должно привести соответствующую кратную численность в ВСУ и на законных основаниях получить право на бронирование дополнительной категории", — сказал нардеп.

Однако по состоянию на сейчас никаких законопроектов зарегистрировано не было.

В Украине могут провести ревизию забронированных

У Вениславского также уточнили, будет ли реализована идея, которая неоднократно озвучивалась, о введении KPI (ключевой показатель эффективности) для людей, которые забронированы. В ответ он отметил, что провести ревизию забронированных действительно необходимо.

"Сейчас, к большому сожалению, нередки случаи, когда бронирование превращается из необходимости сохранения работников в бизнесе в коррупционную схему. То есть платит не предприятие, в котором работают работники, а платит работник предприятию для того, чтобы быть забронированным и не быть мобилизованным", — заявил он.

По его мнению, нужно проверить, какую социально полезную функцию выполняют те работники, которые забронированы. В частности, действительно ли их функции являются критически важными для выполнения предприятиями важных задач для поддержки обороны и критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что Вениславский является одним из ключевых спикеров в парламенте по теме мобилизации. Ранее он заявил, что в Верховной Раде пока не существует никаких зарегистрированных законопроектов о снижении мобилизационного возраста.

Однако также он анонсировал, что в Украине могут внести изменения в подход к мобилизации, чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций с работниками ТЦК. При этом ограничения для тех, кто уклоняется от мобилизации, могут стать более жесткими.

Сколько забронированных людей в Украине

Ранее стало известно, что количество работников, забронированных от мобилизации в Украине, составляет 1,3 миллиона человек, что стало существенным увеличением за последний год. Это свидетельствует о расширении механизма бронирования и рост его роли в поддержке экономики во время войны.

Напомним, что в Украине разъясняли порядок прохождения военно-врачебной комиссии перед бронированием работников. Юристы отмечали, что ВВК не всегда является обязательным условием для получения брони, все зависит от конкретной ситуации и статуса военнообязанного.

Ранее мы также информировали, что даже забронированные работники могут получать повестки в ТЦК. Эксперты объясняли, что это связано с необходимостью уточнения учетных данных или прохождения процедур, не связанных с мобилизацией.